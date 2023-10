Porque devemos construir cidades que sejam amigas da natureza

Com a maioria da população mundial a residir em cidades, é muitas vezes difícil compreender como as nossas acções afectam regiões remotas e selvagens. Para o Dia Mundial da Terra 2023, vamos centrar-nos na ligação vital entre as zonas urbanas e a natureza selvagem e lançar luz sobre o impacto que as cidades têm em espaços naturais distantes.

O Dia do Apelo à Terra deste ano terá lugar a 28 de novembro, com o tema "A nossa casa partilhada". Do centro da cidade aos subúrbios, às planícies, às montanhas, à selva e mais além, temos de proteger e alimentar os nossos ecossistemas interligados.

Aqui, exploramos a forma como as nossas cidades podem fazer parte da grande tapeçaria de habitats da Terra.

Manter as cidades limpas

A poluição continua a ser um desafio significativo nos centros das cidades. As áreas urbanas produzem cerca de 78% das emissões de carbono em todo o mundo e estima-se que 60% dos resíduos de plástico encontrados no oceano começam o seu percurso numa cidade, mas é possível encontrar soluções inovadoras para combater a poluição em todo o planeta.

Um exemplo vem de Varanasi, uma cidade junto ao Ganges, o rio mais sagrado da Índia. Aqui, as flores descartadas dos templos entopem os cursos de água, pelo que uma iniciativa local começou a recolher os resíduos florais e a transformá-los em produtos sustentáveis.

As flores descartadas no rio Ganges durante os festivais religiosos são uma fonte de poluição. Foto CNN

Ao reutilizar estas flores, o projeto reduz a poluição e os resíduos do rio, proporcionando simultaneamente oportunidades de emprego à população local que processa os resíduos de flores para criar incenso sem carbono e couro artificial ecológico.

Este esforço mostra como a prática cultural e a consciência ambiental podem andar de mãos dadas.

Criar espaços para a vida selvagem

À medida que a urbanização continua a acelerar, o mesmo acontece com a perda de biodiversidade - prevê-se que, até 2100, se percam entre 11 e 33 milhões de hectares de habitat natural devido ao desenvolvimento urbano. Mas, em todo o mundo, as pessoas estão a trabalhar para criar refúgios seguros para os animais entre os arranha-céus e os cruzamentos.

Uma catatua de crista amarela é vista num fio telegráfico junto a uma árvore no Parque de Hong Kong. Noemi Cassanelli/CNN

A selva de betão de Hong Kong é o lar de cacatuas de crista amarela, que, apesar de não serem nativas da região, estão a prosperar graças a espaços de nidificação seguros criados num esforço para conservar as espécies criticamente ameaçadas. Pensa-se que o bando selvagem representa cerca de 10% da população restante, mostrando como as cidades podem ser espaços seguros para a vida selvagem.

Em todo o mundo, as cidades estão a dar passos em frente para proporcionar habitats urbanos à vida selvagem, como a introdução de ecossistemas flutuantes nos cursos de água das cidades, oferecendo refúgio às espécies aquáticas urbanas.

À medida que as cidades crescem, torna-se crucial incorporar espaços verdes para manter o equilíbrio ecológico e proteger a biodiversidade.

Deixar os animais movimentarem-se

Com a expansão das cidades, os animais deparam-se cada vez mais com desafios na navegação pelos seus territórios outrora abertos. As rotas migratórias que atravessam a terra e até as rotas de voo das aves estão ameaçadas.

Um relatório de 2021 sobre a perturbação dos padrões migratórios dos animais selvagens concluiu que um terço dos animais estudados tinha alterado a sua rota migratória normal devido a perturbações causadas por actividades humanas, como a caça, a agricultura e o abate de árvores.

Esta ponte proporciona uma travessia segura para os animais que procuram evitar a autoestrada movimentada no Parque Nacional de Banff, no Canadá. Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Pontes, túneis e corredores de vida selvagem - como os construídos no Parque Nacional Banff, no Canadá - permitem que os animais migrem com segurança.

Estas iniciativas promovem a coexistência entre os humanos e a vida selvagem, assegurando que os animais podem andar livremente sem arriscarem as suas vidas em estradas movimentadas.

Edifícios amigos da natureza

À medida que as populações continuam a aumentar, as cidades continuarão a crescer e a corroer as paisagens naturais, mas podemos ajudar a combater os danos tornando os edifícios mais ecológicos.

Os edifícios amigos da natureza têm como objetivo harmonizar-se com o ambiente em vez de se imporem a ele. Estas estruturas incorporam telhados verdes, jardins verticais e designs energeticamente eficientes, reduzindo a sua pegada de carbono.

As estruturas urbanas não têm de ser torres de betão. O ACROS Fukuoka Prefectural International Hall em Fukuoka, Japão, é um exemplo de edifício ecológico no coração da cidade. Foto Shutterstock via CNN

Desde edifícios de escritórios neutros em termos de carbono a penthouses envoltos em plantas frondosas, as cidades de todo o planeta já estão a adotar construções amigas do ambiente. Algumas cidades estão mesmo a oferecer incentivos aos promotores que integrem características amigas da natureza, encorajando uma paisagem urbana mais sustentável.

Ao misturar os mundos urbano e natural, estes edifícios podem tornar-se uma parte crucial da solução para criar cidades mais ecológicas para as gerações futuras.

Coexistência

Manter as cidades limpas através de soluções imaginativas para a poluição, criar espaços para a vida selvagem, facilitar o movimento dos animais e construir edifícios amigos da natureza pode significar uma coexistência mais saudável e sustentável entre os seres humanos e o mundo natural.

Estas mudanças positivas não só beneficiam os ecossistemas locais e a biodiversidade, como também melhoram a saúde e a qualidade de vida dos habitantes das cidades.