Dívidas, aumentos "ilegais" e arrendamentos 'fantasma': as disputas entre senhorios e inquilinos que acabam em tribunal

Sou proprietário, inquilino, tenho uma casa para vender. O que vai mudar na vida dos portugueses com as novas regras na habitação

Aumentos “ilegais” do valor das rendas, que em certos casos são de quase 50%, meses de dívidas por parte dos inquilinos, obras não autorizadas e casas arrendadas por 'fantasmas'. São estes os principais problemas que colocam proprietários e inquilinos em disputas nos tribunais que, segundo garantem especialistas em direito de habitação, “demoram cada vez mais tempo” a decidir.

Há mesmo situações em que a dívida acumulada aos proprietários ascende a vários milhares de euros e demora vários meses até que o valor seja restituído. Até porque, explica a advogada Catarina Gomes, especialista em direito imobiliário, há “decisões que não são uniformes entre os tribunais”.

Foi o caso de um proprietário de Viana do Castelo que, em 2014, fez um contrato de arrendamento, “para armazém e atividade industrial”. A renda acordada foi de 400 euros, mas entre novembro de 2017 e maio de 2019 os inquilinos não pagaram um cêntimo.

Como justificação os inquilinos alegaram que desde o início da vigência do contrato o imóvel, um pavilhão no rés-do-chão, apresentava problemas no telhado, permitindo a entrada de águas para o interior da propriedade - o que fez com que, em 2018, parte de um lote de mercadorias tenha ficado totalmente danificado, causando um prejuízo de pelo menos 46.557,60 euros.

O caso chegou ao Tribunal da Relação de Guimarães em 2020 depois de, na primeira instância, os juízes terem decretado que o proprietário, ao não executar as obras necessárias, incumpriu com o seu dever, “contribuindo decisivamente” para a falta de pagamento das rendas.

Já os juízes da Relação tiveram um entendimento diferente e acabaram por condenar os inquilinos a pagar mais de nove mil euros pelo atraso no pagamento das rendas, reiterando que o facto de o proprietário precisar de fazer obras no imóvel não é uma desculpa válida para que esse valor não seja pago.

Nos conflitos que opôem inquilinos e senhorios e que só terminam após ação judicial, os incumprimentos por parte de quem arrenda são a situação mais comum observada tanto pela Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), como pela Associação de Inquilinos Lisbonenses (AIL). “São diferendos que não se conseguem resolver de outra maneira e acabaram em tribunal, sendo que a maior parte surge de falta de pagamento do valor das rendas por parte dos inquilinos”, sublinha António Machado, secretário-geral da AIL.

António Machado adianta ainda que a subida nos preços da habitação um pouco por todo o país tem criado muitas dificuldades a quem arrenda casa que, “hoje em dia, é forçado a partilhar o espaço com desconhecidos”. “Quanto maior for o preço, maior é o risco de incumprimento”, avisa.

Já Luís Menezes Leitão, presidente da ALP, assume que “a matéria do arrendamento sempre envolveu grande litigância”, mas garante que há um fenómeno novo e recente que está a levar muitos casos para a Justiça. ,Segundo refere desde a apresentação do Pacote Mais Habitação por parte do Governo, os senhorios “estão a aumentar as rendas, porque estão com medo de não poder fazer subidas futuras no valor”.

“O que nós temos visto nos últimos tempos é os proprietários quererem terminar os contratos para não arrendar mais. Há muita gente a querer sair do mercado, pois querem colocar as suas propriedades à venda ou destiná-las a outro fim”.

O problema, refere, é que estes litígios acabam por prolongar-se no tempo. “São precisos entre um a dois anos para ter uma decisão em primeira instância”, frisa o também ex-Bastonário da Ordem dos Advogados.

Na mesma linha, aumentos ilegais do valor da renda tornaram-se também frequentes, refere a advogada Catarina Gomes. Em muitos casos, avisa, os inquilinos encontram-se “numa posição quase de submissão perante o senhorio”.

“Nós temos conhecimento de várias situações em que os senhorios enviam interpolações que não são legais para aumentos de rendas e os inquilinos, muitas vezes com receio de perderem o lugar e sabendo que os preços das habitações à sua volta são incomportáveis, acabam por negociar uma subida quando nem teriam de o fazer”, conta, destacando:“Estamos a falar, por exemplo, de um contrato em que subitamente uma renda de 300 euros aumenta para 450, o que coloca uma grande pressão para um agregado familiar que vive com dificuldades financeiras”.

O Secretário-Geral da Associação de Inquilinos Lisbonenses também confirma a existência desses casos, nos quais alguns senhorios tentam avançar com aumentos fora do que já foi contratualizado: “Geralmente são contestados em tribunal e não têm seguimento”.

António Machado, representante da associação, ressalta que, quando os inquilinos não concordam com a renegociação do valor do aluguer, algumas abordagens por vezes tornam-se mais "agressivas". “Há proprietários que mudam a fechadura das portas”.

Casas pagas, mas desocupadas

Além dos processos em tribunal que surgem da falta de pagamento do valor das rendas ou de atualizações ilegais das mesmas, é também comum a existência de contratos de arrendamento sem que haja licença para o seu efeito. “Tive uma situação muito recente por causa de um aluguer de um sótão”, afirma Catarina Gomes, explicando que o espaço “não tinha licença de habitabilidade, embora os proprietários tenham feito todas as obras para criar uma casa de banho e uma cozinha". Mas, continua, a "verdade é que o contrato de arrendamento foi considerado nulo e os inquilinos têm assim direito a exigir uma indemnização ao senhorio que corresponderá ao arrendamento de uma nova fração por um período que se entenda razoável”.

Mas também nestes casos, argumenta, “os processos tendem a demorar dois, três anos”, o que é muito custoso tanto para os inquilinos como para os proprietários.

Por outro lado, adianta Luis Menezes Leitão, da Associação Lisbonense de Proprietários, um dos casos mais frequentes nos tribunais prendem-se com o facto de alguns inquilinos saírem da casa que estão a arrendar sem comunicar ao senhorio, tornando-a desabitada, mas continuando a pagar a renda. “Em casos em que as rendas são antigas e muito atrativas estas situações acontecem com frequência”.

“Nós tivemos casos de proprietários em relação aos quais a Câmara queria subir o IMI por dizerem que a casa de que eram proprietários estava devoluta, mas existia um contrato de arrendamento com um inquilino que não fazia consumo de água e luz, porque, na prática, não estava lá”, conta Menezes Leitão, assinalando que “esse é um fenómeno que tem obrigado a várias situação de despejo”.