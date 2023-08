Proibição abrupta do maior exportador do mundo de arroz desencadeou pânico global

Harayana, Índia (CNN) - Satish Kumar está sentado em frente ao seu arrozal submerso no estado indiano de Haryana, olhando com desespero para as suas colheitas arruinadas.

"Sofri uma perda tremenda", diz o agricultor da terceira geração da sua linhagem, que depende exclusivamente do cultivo do cereal para alimentar a sua jovem família. "Não poderei cultivar nada até novembro."

As sementes recém-plantadas estão debaixo de água desde julho, depois das chuvas torrenciais que assolaram o norte da Índia, com deslizamentos de terras e inundações repentinas que varreram a região.

Kumar disse que há anos que não assistia a cheias desta dimensão e que se viu obrigado a contrair empréstimos para replantar novamente os seus campos. Mas esse não é o único problema que ele está a enfrentar.

No mês passado, a Índia, que é o maior exportador de arroz do mundo, anunciou a proibição de exportar arroz branco não-basmati, numa tentativa de acalmar a subida dos preços no país e garantir a segurança alimentar. Em seguida, a Índia impôs mais restrições às suas exportações de arroz, incluindo uma taxa de 20% sobre as exportações de arroz parabolizado.

Culturas de arroz em ruínas no estado indiano de Haryana. Foto Vijay Bedi/CNN

A medida desencadeou receios de uma inflação alimentar a nível mundial, prejudicou a subsistência de alguns agricultores e levou vários países dependentes do arroz a solicitarem isenções urgentes da proibição.

Mais de três mil milhões de pessoas em todo o mundo dependem do arroz como alimento básico e a Índia contribui com cerca de 40% das exportações mundiais de arroz.

Os economistas afirmam que a proibição é apenas a mais recente medida para perturbar o abastecimento alimentar mundial, que tem sofrido com a invasão da Ucrânia pela Rússia e com fenómenos meteorológicos como o El Niño.

E Alertam para o facto de a decisão do governo indiano poder ter repercussões significativas no mercado, com os pobres dos países do Sul Global a sofrerem as consequências.

Agricultores como Kumar dizem que o aumento dos preços de mercado provocado pelas más colheitas também não lhes traz benefícios.

"A proibição vai ter um efeito adverso para todos nós. Se o arroz não for exportado, não teremos um preço mais elevado", afirmou Kumar. "As cheias foram um golpe de morte para nós, agricultores. Esta proibição vai acabar connosco".

Satish Kumar com o que resta das suas colheitas de arroz. Foto Vijay Bedi/CNN

Perturbador para todos

O anúncio abrupto da proibição de exportação desencadeou um pânico de compras nos Estados Unidos, tendo o preço do arroz disparado depois disso para um máximo de quase 12 anos, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

A proibição não se aplica ao arroz basmati, que é a variedade mais conhecida e de melhor qualidade da Índia. No entanto, o arroz branco não basmati representa cerca de 25% das exportações.

A Índia não foi o primeiro país a proibir a exportação de géneros alimentares para garantir um abastecimento suficiente para o consumo interno. Mas esta medida, tomada apenas uma semana depois de a Rússia ter abandonado o acordo sobre os cereais do Mar Negro - um pacto crucial que permitia a exportação de cereais da Ucrânia - contribuiu para aumentar as preocupações a nível mundial sobre a disponibilidade de cereais básicos e sobre a possibilidade de milhões de pessoas passarem fome.

Arif Husain, economista-chefe do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM), disse à CNN: "O mais importante aqui é que não se trata apenas de uma coisa. As culturas de arroz, trigo e milho constituem a maior parte dos alimentos que as pessoas pobres de todo o mundo consomem".

Trabalhadores na Índia peneiram grãos de arroz na capital Nova Deli. Vijay Bedi/CNN

O Nepal viu os preços do arroz subirem desde que a Índia anunciou a proibição, de acordo com a imprensa local, e os preços do arroz no Vietname estão ao nível mais alto de mais de uma década, de acordo com dados aduaneiros.

A Tailândia, o segundo maior exportador de arroz do mundo, a seguir à Índia, também registou um aumento significativo dos preços do arroz no mercado interno nas últimas semanas, segundo dados da Associação Tailandesa de Exportadores de Arroz.

Países como Singapura, Indonésia e Filipinas apelaram a Nova Deli para que retomasse as exportações de arroz para as suas nações, de acordo com a imprensa local indiana. A CNN contactou o Ministério da Agricultura da Índia, mas ainda não obteve resposta.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) encorajou a Índia a eliminar as restrições, com o economista-chefe da organização, Pierre-Olivier Gourinchas, a dizer aos jornalistas no mês passado que era "provável que tal exacerbasse" a incerteza da inflação alimentar.

"Encorajaríamos a eliminação deste tipo de restrições à exportação, porque podem ser prejudiciais a nível mundial", afirmou.

Agora, há receios de que a proibição faça com que o mercado mundial se prepare para acções semelhantes de fornecedores rivais, alertam os economistas.

"A proibição das exportações acontece numa altura em que os países se debatem com dívidas elevadas, inflação alimentar e desvalorização das moedas", afirmou Husain, do PAM. "É preocupante para todos".

Agricultores duramente afectados

Os agricultores indianos representam quase metade da força de trabalho do país, de acordo com dados do governo, sendo o arroz em casca cultivado principalmente nos estados do centro, do sul e nalguns estados do norte.

A plantação das culturas de verão começa normalmente em junho, altura em que se prevê o início das chuvas da monção, uma vez que a irrigação é crucial para obter um rendimento saudável. A época de verão é responsável por mais de 80% da produção total de arroz da Índia, segundo a Reuters.

Este ano, porém, a chegada tardia da monção provocou um grande défice de água até meados de junho. E quando as chuvas finalmente chegaram, encharcaram vastas áreas do país, provocando cheias que causaram danos significativos às culturas.

As fortes inundações afectaram os agricultores do país. Vijay Bedi/CNN

Surjit Singh, 53 anos, um agricultor de terceira geração de Harayana, disse que "perdeu tudo" depois das chuvas.

"As minhas colheitas de arroz ficaram arruinadas", afirmou. "A água submergiu cerca de 20 a 30 cm das minhas culturas. O que plantei (no início de junho) desapareceu... Vou ter uma perda de cerca de 30%".

No mês passado, a Organização Meteorológica Mundial alertou os governos para a necessidade de se prepararem para fenómenos meteorológicos mais extremos e temperaturas recorde, ao declarar o início do fenómeno de aquecimento El Niño.

O El Niño é um padrão climático natural no Oceano Pacífico tropical que provoca temperaturas da superfície do mar mais quentes do que a média e tem uma grande influência no clima em todo o mundo, afectando milhares de milhões de pessoas.

O impacto foi sentido por milhares de agricultores na Índia, alguns dos quais afirmam que passarão a cultivar outras culturas para além do arroz. E não se fica por aqui.

As reservas de arroz da Índia estão a acumular-se em resultado da proibição.

O stock de arroz da Índia está a acumular-se devido à proibição. Vijay Bedi _ CNN

Num dos maiores centros de comércio de arroz de Nova Deli, os comerciantes receiam que a proibição de exportação tenha consequências catastróficas.

"A proibição de exportação deixou os comerciantes com enormes quantidades de stock", disse o comerciante de arroz Roopkaran Singh. "Agora temos de encontrar novos compradores no mercado interno".

Mas os especialistas alertam para o facto de os efeitos se fazerem sentir muito para lá das fronteiras da Índia.

"Os países pobres, os países importadores de alimentos, os países da África Ocidental, são os que correm maior risco", disse Husain do PAM. "A proibição vem na sequência de uma guerra e de uma pandemia global... Temos de ser extremamente cuidadosos quando se trata dos nossos produtos básicos, para não acabarmos por aumentar desnecessariamente os preços. Porque esses aumentos não são isentos de consequências".