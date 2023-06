Shannen Doherty, Brenda de Beverly Hills, revela que cancro na mama evoluiu para o cérebro

A estrela de “Beverly Hills, 90210” publicou um vídeo na terça-feira na sua conta verificada no Instagram enquanto fazia um tratamento e as lágrimas enchiam os seus olhos. A legenda do vídeo começava com “janeiro 12, 2023.”



“A 5 de janeiro, a minha tomografia mostrou metástases no meu cérebro. O vídeo de ontem mostrava o processo de ajuste para a máscara que se usa durante a radiação no cérebro”, diz a legenda. “No dia 12 de janeiro aconteceu a primeira sessão de radiação.”



“O meu medo é óbvio. Sou extremamente claustrofóbica e havia muita coisa a acontecer na minha vida”, escreveu Shannen Doherty, 52 anos. “Tenho a sorte de ter ótimos médicos como o Dr. Amin (Mirhadi) e os incríveis técnicos do Cedar Sinai. Mas esse medo… A turbulência… O timing de tudo… É assim que o cancro pode parecer.”



A estrela de “Charmed” foi diagnosticada com cancro da mama em 2015. entrando em remissão dois anos mais tarde. Em 2020, Doherty anunciou que o cancro tinha voltado, estava espalhado e no estádio 4.