Inspetor da ASAE detido por disparar contra homem por ciúmes. Usou arma de serviço

O presidente da Associação Sindical dos Funcionários da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Cristiano Santos, foi detido terça-feira após disparar - com a arma de serviço - contra um homem, que acabou atingido no braço.
A TVI e a CNN Portugal sabem que o incidente teve motivações passionais, uma vez que a vítima seria amante da mulher do inspetor da ASAE.
A vítima foi rapidamente transportada para o hospital, onde recebeu tratamento, e não corre risco de vida.
O suspeito, detido pela PSP, será presente a juiz nas próximas horas.
A Polícia Judiciária está a investigar o caso.