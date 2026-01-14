Inspetor da ASAE detido por disparar contra homem por ciúmes. Usou arma de serviço - TVI

Cristiano Santos

PJ está a investigar o caso

O presidente da Associação Sindical  dos Funcionários da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Cristiano Santos, foi detido terça-feira após disparar - com a arma de serviço - contra um homem, que acabou atingido no braço. 

A TVI e a CNN Portugal sabem que o incidente teve motivações passionais, uma vez que a vítima seria amante da mulher do inspetor da ASAE.

A vítima foi rapidamente transportada para o hospital, onde recebeu tratamento, e não corre risco de vida.

O suspeito, detido pela PSP, será presente a juiz nas próximas horas.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

