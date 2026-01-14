Inspetor da ASAE detido por disparar contra homem por ciúmes. Usou arma de serviço

Coproprietária de bar suíço onde morreram 40 pessoas em liberdade condicional

Cinco detidos por suspeitas de assaltos a casas em Macedo de Cavaleiros

Estrangeiro condenado no Brasil por homicídio detido pela PJ nas Caldas da Rainha

O presidente da Associação Sindical dos Funcionários da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Cristiano Santos, foi detido terça-feira após disparar - com a arma de serviço - contra um homem, que acabou atingido no braço.

A TVI e a CNN Portugal sabem que o incidente teve motivações passionais, uma vez que a vítima seria amante da mulher do inspetor da ASAE.

A vítima foi rapidamente transportada para o hospital, onde recebeu tratamento, e não corre risco de vida.

O suspeito, detido pela PSP, será presente a juiz nas próximas horas.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.