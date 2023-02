A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou uma unidade ilegal de fabrico de doces e molhos que estava a funcionar numa garagem em Águeda, no distrito de Aveiro, informou hoje aquele organismo.

Em comunicado, A ASAE esclareceu que realizou uma operação de fiscalização direcionada ao combate dos ilícitos contra a saúde pública, em Águeda, tendo constatado que numa garagem de uma habitação se procedia à confeção de doces de fruta e molhos, "sem as mínimas condições de higiene, sem qualquer controlo de parasitas".

Ainda segundo a ASAE, o equipamento de frio, as mesas de apoio e as janelas tinham “acumulação de sujidades”, encontrando-se o fogão utilizado na confeção dos doces e molhos colocado sob tijolos que existiam no piso em cimento da garagem.

“Como balanço da ação foram instaurados dois processos de contraordenação tendo-se procedido à suspensão imediata da zona de confeção de géneros alimentícios, pelo exercício de atividade sem qualquer licenciamento e por falta de higienização e que em local com grandes anomalias funcionais e estruturais”, refere a mesma nota.

A ASAE salienta ainda que alguns dos doces e molhos confecionados naquela garagem já tinham sido apreendidos pela mesma brigada, num supermercado do concelho da Mealhada, por se encontrarem expostos para venda ao público com irregularidades na rotulagem.

Além de utilizarem indevidamente a menção “artesanal”, menção esta só permitida aos produtores que sejam detentores de carta de artesão/unidade produtiva artesanal, a ASAE refere que os produtos em causa não cumpriam as menções obrigatórias na rotulagem.