Três homens armados assaltam posto de combustível na Benedita

Três homens encapuzados e armados assaltaram, na manhã desta terça-feira, um posto de combustível na Benedita, no concelho de Alcobaça.
Segundo apurou a TVI e a CNN Portugal, os suspeitos entraram no estabelecimento com recurso a armas de fogo e roubaram o dinheiro da caixa registadora, cujo montante ainda não foi apurado.
O assalto foi captado pelas câmaras de videovigilância do posto de combustível. Após o crime, os suspeitos colocaram-se em fuga.
Não há registo de feridos.
A Polícia Judiciária está a investigar o caso.