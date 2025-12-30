Três homens armados assaltam posto de combustível na Benedita

Idoso de 89 anos apanhado a conduzir em contramão em plena autoestrada em Mirandela

Três homens encapuzados e armados assaltaram, na manhã desta terça-feira, um posto de combustível na Benedita, no concelho de Alcobaça.

Segundo apurou a TVI e a CNN Portugal, os suspeitos entraram no estabelecimento com recurso a armas de fogo e roubaram o dinheiro da caixa registadora, cujo montante ainda não foi apurado.

O assalto foi captado pelas câmaras de videovigilância do posto de combustível. Após o crime, os suspeitos colocaram-se em fuga.

Não há registo de feridos.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.