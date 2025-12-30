Três homens armados assaltam posto de combustível na Benedita - TVI

Três homens armados assaltam posto de combustível na Benedita

Polícia Judiciária

Suspeitos fugiram com dinheiro da caixa

Relacionados

Três homens encapuzados e armados assaltaram, na manhã desta terça-feira, um posto de combustível na Benedita, no concelho de Alcobaça.

Segundo apurou a TVI e a CNN Portugal, os suspeitos entraram no estabelecimento com recurso a armas de fogo e roubaram o dinheiro da caixa registadora, cujo montante ainda não foi apurado.

O assalto foi captado pelas câmaras de videovigilância do posto de combustível. Após o crime, os suspeitos colocaram-se em fuga.

Não há registo de feridos.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Fizeram puxadas de poste de eletricidade e abriram buraco na estrada. Quatro homens detidos

Gouveia e Melo não é arguido no caso dos contratos da Marinha. Investigação está na fase final

Idoso de 89 anos apanhado a conduzir em contramão em plena autoestrada em Mirandela

Mais Vistos

01:58

Aplicação portuguesa está a ajudar médicos em todo o mundo. Já tem 200 mil utilizadores

Ontem às 14:00
1

Tenha "70€ ou 100€" em dinheiro vivo em casa: de onde vem esse conselho - e como segui-lo "sem alarmismos"

11 nov, 09:00
2

Entraram sem dar nas vistas e levaram relógios de luxo no valor de 110 mil euros em Lisboa

Ontem às 12:38
3

Rússia acusa Ucrânia de atacar residência de Putin e promete mudar a "posição negocial"

Ontem às 15:52
4

Fizeram puxadas de poste de eletricidade e abriram buraco na estrada. Quatro homens detidos

Há 2h e 43min
5
15:32

"Nas Costas dos Outros": crianças revelam o que mais valorizam na vida em família e deixam os próprios pais surpreendidos

Ontem às 23:06
6
02:20

"Este ano as reservas estão a ser mais de última hora". Hotéis do Algarve estão praticamente cheios para a noite da passagem de ano

Ontem às 23:08
7
01:46

Idade da reforma sobe para 66 anos e 11 meses em 2027 e há novidades para quem tiver mais de 40 anos de descontos

Ontem às 22:08
8

Roubo à mão armada em Sacavém: dono de loja amarrado durante assalto

Ontem às 12:37
9

Despiste de viatura ligeira em Águeda faz um morto e quatro feridos

Há 2h e 59min
10
01:52

Da inflação às rendas: 2026 traz novos preços e estas são as alterações

Ontem às 14:43
11
01:11

Rebanho colhido por comboio em Montemor-o-Velho. Há mais de 100 ovelhas mortas

Ontem às 14:01
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Primeiro dia do ano com chuva, vento e ondulação fortes

Há 3h e 17min

Fizeram puxadas de poste de eletricidade e abriram buraco na estrada. Quatro homens detidos

Há 2h e 43min
15:32

"Nas Costas dos Outros": crianças revelam o que mais valorizam na vida em família e deixam os próprios pais surpreendidos

Ontem às 23:06
01:46

Idade da reforma sobe para 66 anos e 11 meses em 2027 e há novidades para quem tiver mais de 40 anos de descontos

Ontem às 22:08
01:50

Operação Natal com 16 mortos e quase 4.000 acidentes nas estradas portuguesas

Ontem às 21:35
02:05

Da habitação aos transportes: 2026 chega com aumentos em vários setores

Ontem às 21:34
01:46

Governo volta a atribuir cheques para apoio à compra de veículos elétricos. Saiba como pode pedir

Ontem às 22:07
01:26

Hospitais privados já asseguram 20% dos partos em Portugal

Ontem às 20:23

Idoso de 89 anos apanhado a conduzir em contramão em plena autoestrada em Mirandela

Ontem às 13:26
07:25

Dormir pouco não é só cansaço: os riscos reais da privação de sono

Ontem às 10:23