Joalharia assaltada à mão armada no Aqua Portimão

Uma joalharia localizada no Centro Comercial Aqua Portimão foi assaltada à mão armada na manhã desta terça-feira.

Segundo informações recolhidas pela TVI e pela CNN Portugal, o roubo foi cometido por dois homens encapuzados, que ameaçaram os funcionários com uma arma de fogo. Os suspeitos conseguiram subtrair dinheiro da caixa registadora e várias peças de joalharia.

Após o assalto, os dois indivíduos colocaram-se em fuga para parte incerta. Não há, até ao momento, registo de feridos.

A polícia encontra-se a desenvolver diligências para localizar e identificar os suspeitos. As imagens de videovigilância do centro comercial poderão ser determinantes para a investigação, que está a ser acompanhada pela Polícia Judiciária.