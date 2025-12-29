Roubo à mão armada em Sacavém: dono de loja amarrado durante assalto - TVI

Roubo à mão armada em Sacavém: dono de loja amarrado durante assalto

PSP (Lusa)

Crime terá sido cometido por quatro indivíduos encapuzados

Um estabelecimento comercial em Sacavém foi assaltado na manhã desta segunda-feira.

Segundo apuraram a TVI e a CNN Portugal, o roubo ocorreu na loja EURO e terá sido cometido por quatro indivíduos encapuzados. Dois dos suspeitos estariam armados com armas de fogo e os restantes com armas brancas.

Durante o assalto, o proprietário foi amarrado com fita cola no interior do estabelecimento, tendo os suspeitos levado dinheiro da caixa registadora.

A vítima não sofreu ferimentos e acabou por ser libertada. As autoridades estiveram no local e estão a investigar o caso, com vista à identificação e localização dos autores do crime.

