Levaram 3,5 kg de ouro e 300 mil euros em notas da casa de Alzira, 94 anos

Durante a noite foi vítima de um assalto violento e misterioso que a deixou em choque: Alzira, 94 anos, vive no centro de Lisboa há mais de sete décadas, levaram-lhe "o ouro todo", levaram-lhe "o dinheiro todo", "é um valor tão grande".
Estava sozinha em casa e acredita ter sido drogada enquanto dormia, quando acordou tinha um pano junto ao rosto, a janela arrombada e percebeu que a casa tinha sido remexida, "fiquei com 30 cêntimos na carteira", chora enquanto o diz.
A PSP esteve no local, recolheu o testemunho, fez o levantamento dos bens furtados e está a investigar o caso para chegar ao autor ou autores do assalto milionário.
Todos os detalhes do caso no vídeo que abre este artigo