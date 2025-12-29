Entraram sem dar nas vistas e levaram relógios de luxo no valor de 110 mil euros em Lisboa

Encurralavam as vítimas e perguntavam as horas: cinco jovens detidos por vários assaltos violentos em Cascais

Um apartamento em Lisboa foi alvo de um assalto na manhã desta segunda-feira, através do método conhecido como "chave falsa", que permitiu aos suspeitos entrar na residência sem levantar suspeitas.

A TVI e a CNN Portugal sabem que, do interior do imóvel, foram furtados vários relógios de luxo, avaliados em cerca de 110 mil euros. O acesso à casa foi feito de forma discreta e não há registo de confrontos ou de feridos.

O crime só foi detetado mais tarde pelo proprietário, que alertou as autoridades. A polícia deslocou-se ao local para recolher indícios e o caso encontra-se agora sob investigação.