Entraram sem dar nas vistas e levaram relógios de luxo no valor de 110 mil euros em Lisboa

PSP

Não há registo de confrontos ou feridos

Um apartamento em Lisboa foi alvo de um assalto na manhã desta segunda-feira, através do método conhecido como "chave falsa", que permitiu aos suspeitos entrar na residência sem levantar suspeitas.

A TVI e a CNN Portugal sabem que, do interior do imóvel, foram furtados vários relógios de luxo, avaliados em cerca de 110 mil euros. O acesso à casa foi feito de forma discreta e não há registo de confrontos ou de feridos.

O crime só foi detetado mais tarde pelo proprietário, que alertou as autoridades. A polícia deslocou-se ao local para recolher indícios e o caso encontra-se agora sob investigação.

