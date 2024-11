Homem baleado no Seixal. Polícia procura suspeitos

Tiroteio entre famílias rivais no Prior Velho obriga a intervenção da PSP

Um homem de 64 anos foi vítima de um ataque violento, após ter sido abordado por três indivíduos armados durante uma tentativa de assalto no Seixal, ao início da madrugada desta quinta-feira, sabe a TVI.



A vítima foi alvejada com uma arma de fogo numa mão, desconhecendo-se o tipo de arma e o calibre da munição utilizada.

De acordo com informações fornecidas pela vítima, um dos suspeitos empunhava uma faca, enquanto outro tinha a arma de fogo usada no disparo. No entanto, o homem não conseguiu descrever os agressores.

A vítima foi conduzida pelos Bombeiros Voluntários do Seixal para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

As autoridades estão a investigar o caso para identificar os suspeitos e determinar as circunstâncias exatas do assalto.