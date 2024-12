Dois indivíduos não identificados recorreram à violência (incluindo com coronhadas) - vítimas estavam dentro de um carro

Um ataque violento abalou a tranquilidade da Rua do Ouro, nas proximidades do Parque das Garças, no Porto, na noite de quarta-feira. Dois indivíduos não identificados recorreram à violência para assaltar um casal que estava no interior de uma viatura, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).



Os suspeitos abordaram as vítimas de forma agressiva, partindo os vidros das portas da frente da viatura. Em seguida, retiraram a passageira do veículo e, com recurso a uma arma de fogo, desferiram uma coronhada na cabeça do condutor, causando-lhe ferimentos na face e no sobrolho.



Após a agressão, os suspeitos fugiram para parte incerta na viatura das vítimas.