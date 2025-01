Jovem de 21 anos esfaqueada durante assalto em Sintra

Uma mulher de 21 anos foi assaltada e esfaqueada por volta das 17:30 desta segunda-feira, em São Marcos, concelho de Sintra. Os ferimentos obrigaram a que a vítima tivesse de ser transportada para o Hospital de São José, em Lisboa.

Segundo apurou a TVI, a jovem foi abordada por um indivíduo que, sob ameaça, roubou dinheiro e um telemóvel. Durante o assalto, o suspeito atacou a vítima com uma faca, atingindo-a na zona do pescoço.

O agressor foi descrito como um homem com aproximadamente 25 anos, que se encontrava totalmente vestido com roupa escura no momento do assalto.

Desconhece-se a identidade do suspeito, que permanece em fuga.