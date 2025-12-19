Jovens detidos por roubo agravado em Lisboa - TVI

Jovens detidos por roubo agravado em Lisboa

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 4min
Polícia Judiciária

Crimes foram cometidos “sob ameaça de arma de fogo”

Três jovens, com idades entre os 17 e os 19 anos, “fortemente indiciados” por quatro crimes de roubo agravado, em zonas distintas de Lisboa, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), e dois estão já em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ refere que os crimes foram cometidos “sob ameaça de arma de fogo”, havendo ainda o registo de um crime de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento.

Os factos ocorreram entre novembro de 2024 e fevereiro deste ano, tendo os jovens atuado em grupo, abordando as vítimas na via pública e, “sob coação armada”, roubaram dinheiro, telemóveis, computadores portáteis e outros bens, “exigindo ainda os códigos de acesso a serviços digitais e bancários, que foram posteriormente utilizados para levantamentos e transferências monetárias”.

Uma das detenções ocorreu na quinta-feira, tendo as outras ocorrido anteriormente, segundo precisou a PJ, encontrando-se os dois primeiros suspeitos já em prisão preventiva, aguardando interrogatório o recém-detido.

Continue a ler esta notícia

