Um jovem canadiano, de 25 anos, morreu nesta quarta-feira, no Hospital del Mar, em Barcelona, depois de cair de uma ponte na Ronda del Litoral ao tentar fugir de assaltantes.

O incidente ocorreu pelas seis da manhã. De acordo com o El País, o jovem estava acompanhado por dois amigos com quem tinha acabado de sair de uma festa. Quando foram confrontados pelos assaltantes, todos começaram a fugir, cada um para um lugar diferente, pelo que ninguém viu como a vítima caiu da ponte.

As autoridades receberam um alerta de uma possível rixa no Bairro de Saint Martí e quando chegaram ao local encontraram o turista ensanguentado e com um traumatismo craniano grave, acabando por ser imediatamente socorrido e transferido para o hospital.

Os dois amigos da vítima prestaram declarações à polícia e tentaram identificar os criminosos. No que diz respeito à queda, a principal suspeita é que tenha sido acidental e acredita-se que o jovem não terá tido noção da altura de 5 metros do salto que estava prestes a dar e que lhe roubaria a vida.

Os três amigos passavam férias de uma semana e iam assistir ao clássico entre Barcelona e Real Madrid no próximo domingo.