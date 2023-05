Cinco homens condenados por audacioso roubo de joias de 113 milhões em Dresden

Cinco homens foram condenados a penas de vários anos prisão pela participação num assalto de 113 milhões de euros que chamou a atenção do mundo pelo seu descaramento, noticiou a emissora pública MDR esta terça-feira.

A maioria dos acusados teve penas mais leves, até seis anos de prisão, porque eles confessaram parcialmente os crimes após um “acordo” legal e porque alguns dos tesouros foram devolvidos. Um sexto arguido foi absolvido.

A quadrilha invadiu o histórico “Cofre Verde” em Dresden em 25 de novembro de 2019. As imagens das câmaras CCTV mostraram dois ladrões mascarados a partir o vidro e a agarrar 21 artefactos cravejados de diamantes.

O cofre continha então uma espantosa coleção de joias históricas e ornamentos preciosos - desde taças cintilantes esculpidas em cristal e ágata a estatuetas de joias e taças feitas de ovos de avestruz dourados.

Uma das peças mais famosas da coleção, um diamante verde de 41 quilates conhecido como o Verde de Dresden, não se encontrava no museu na altura, tendo sido emprestado ao Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

As imagens divulgadas pela polícia da Saxónia mostram duas pessoas vestidas com roupas escuras, movendo-se rapidamente pela galeria com lanternas. Um deles usa um machado para partir o vidro - o vídeo mostra que são necessários pelo menos nove golpes para que o vidro se parta. Um incêndio elétrico nas imediações fez com que as luzes da rua ficassem apagadas por volta da hora do assalto.

Em apenas alguns minutos, algumas das joias históricas mais valiosas do mundo desapareceram. Desde então, apenas uma parte do saque foi recuperada.

A diretora da Coleção de Arte do Estado de Dresden, Marion Ackermann, afirmou que o valor material das joias não reflete a sua “incalculável” importância histórica e cultural.

Quase todos os artefactos roubados foram produzidos durante o governo de Frederico Augusto III, o último Eleitor da Saxónia, mais tarde conhecido como Frederico Augusto I, o primeiro Rei da Saxónia.

Eles incluíam uma joia de chapéu da década de 1780 decorado com 15 diamantes grandes e mais de 100 pequenos, bem como uma espada de 96 centímetros e uma bainha que, em conjunto, continham mais de 800 diamantes.

Penas mais leves

Os juízes do Tribunal Regional de Dresden impuseram penas de prisão de vários anos aos cinco arguidos condenados.

Rabieh Remo, um dos principais autores do crime, vai cumprir seis anos e dois meses de prisão, segundo o MDR. O seu cúmplice, Wissam Remmo, foi condenado a seis anos e três meses, enquanto Bashir Remmo foi condenado a cinco anos e 10 meses. Um outro participante no crime foi condenado a quatro anos e quatro meses de prisão ao abrigo do Código Penal de Menores.

Os quatro arguidos confessaram e devolveram parte do saque. Um quinto arguido foi condenado a cinco anos de prisão juvenil - com a inclusão de uma condenação anterior. O jovem de 24 anos negou até ao fim o seu envolvimento no roubo. Afirmou ter participado dos meios para cometer o crime, como os machados.