Prisão preventiva para suspeitos de roubo violento com arma de fogo em Mafra

  • Agência Lusa
  • Há 54 min
Cinco homens foram detidos por suspeitas de roubo agravado com arma de fogo, no concelho de Mafra, distrito de Lisboa, dos quais quatro ficaram em prisão preventiva, revelou esta terça-feira a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ indica que os cinco homens, com idades entre os 19 e os 30 anos, estão “fortemente” indiciados dos crimes de roubo agravado, com utilização de arma de fogo, ofensas à integridade física, extorsão, ameaças e abuso de cartão.

Segundo a PJ, a investigação foi desencadeada após um roubo ocorrido em janeiro numa residência localizada na zona de Mafra.

Atuando de forma organizada, os suspeitos utilizaram “armas de fogo, balaclavas e capuzes para evitar a sua identificação” e “invadiram a habitação de um casal e apoderaram-se de bens e de vários milhares de euros em numerário”, descreve a Polícia Judiciária na nota.

Através da aplicação bancária instalada num dos telemóveis roubados, os suspeitos efetuaram também levantamentos em dinheiro sem autorização da titular da conta, acrescenta a PJ.

Nos dias seguintes, as vítimas foram ainda alvo de ameaças e tentativas de extorsão, “destinadas à obtenção de ganhos patrimoniais adicionais”.

Ainda de acordo com a PJ, desde julho os suspeitos “foram sendo sucessivamente identificados, localizados e detidos”, tendo todos antecedentes criminais, uma “conduta especialmente violenta” e “acentuada indiferença face à integridade das vítimas e à gravidade das suas ações”.

À medida que as detenções iam ocorrendo, os suspeitos foram sendo presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicadas a quatro deles a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

A Polícia Judiciária continua com a investigação "para apurar outros factos", é ainda referido na nota.

