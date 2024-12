Criança de dez anos participa em roubo na Amadora

Um estafeta libanês foi alvo de roubo, esta sexta-feira de madrugada, na Amadora. A vítima deslocou-se à esquadra de Queluz onde descreveu o crime insólito: dos 3 suspeitos um tinha muletas e o outra será alegadamente uma criança de apenas dez anos.

Ao que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) conseguiu apurar, a vítima alega que os suspeitos o interceptaram numa rua na Amadora e o ameaçaram com uma arma de fogo e uma catana. Terão fugido com cerca de 250 euros.

Após o assalto, o lesado deslocou-se à esquadra da PSP de Queluz para denunciar o crime que ocorreu a poucos metros do local, mas ainda na área da Amadora.

Aparentemente abalado o homem de nacionalidade estrangeira descreveu os suspeitos e informou que no assalto participou também uma criança que aparentava ter cerca de dez anos - que nada fez mas assistiu e fugiu com os outros dois adultos (aparentavam 20 e 18 anos).

A vítima não reagiu por temer pela própria vida.

A PSP acionou vários meios que procuraram os suspeitos com as características divulgadas mas ainda não terão sido localizados. Imprescindível na investigação serão as imagens de videovigilância da cidade da Amadora que poderão ajudar a PSP a chegar aos suspeitos e perceber se efetivamente uma criança esteve presente no crime de forma a poder sinaliza-la à CPCJ e identificar e deter os outros dois suspeitos.