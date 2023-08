Mulher morta a tiro após discussão por causa de uma bandeira arco-íris à porta da sua loja

A proprietária de uma loja de roupa no sul da Califórnia foi morta a tiro após uma discussão por causa de uma bandeira do Orgulho Arco-íris (Pride) pendurada no exterior do seu estabelecimento, informou a polícia local. O incidente ocorre numa altura em que a comunidade LGBTQ+ continua a enfrentar violência e ameaças em toda a América.

Laura Ann "Lauri" Carleton, de 66 anos, morreu de um ferimento de bala na sexta-feira à noite na sua loja, Mag.Pi, em Cedar Glen, a cerca de 80 quilómetros de carro a leste de Los Angeles, informou o Gabinete do Xerife do Condado de San Bernardino.

O suspeito do tiroteio, Travis Ikeguchi, de 27 anos, também morreu, após um tiroteio com os agentes da polícia que ocorreu depois do suspeito fugi do primeiro tiroteio, segundo disseram as autoridades.

Ikeguchi rasgou a bandeira e gritou "muitos insultos homofóbicos" contra Carleton, e Ikeguchi disparou contra Carleton quando ela o confrontou, disse o xerife Shannon Dicus. Ikeguchi também fez "vários comentários depreciativos" sobre a bandeira antes de disparar cintra Carleton, disse o gabinete do xerife em um comunicado à imprensa.

Segundo as autoridades, nenhum polícia ficou ferido no confronto com Ikeguchi.

O ataque ocorre no momento em que as pessoas LGBTQ + e seus apoiantes enfrentam ameaças e atos de violência ao lado de "uma onda sem precedentes de legislação anti-LGBTQ + em 2023", de acordo com a Human Rights Campaign.

"Os americanos LGBTQ+ estão a viver num estado de emergência. As ameaças que se multiplicam e que milhões de pessoas enfrentam na nossa comunidade não são apenas percepcionadas - são reais, tangíveis e perigosas", afirmou a presidente do grupo, Kelley Robinson, em junho, quando declarou o estado de emergência nacional para a comunidade.

Uma homenagem à porta de uma loja de roupa em Cedar Glen, na Califórnia, onde os polícias dizem que a proprietária foi morta na sequência de uma discussão sobre uma bandeira do Orgulho. OnSceneTV

Carleton, que não se identificava como LGBTQ+, defendia "todos na comunidade", disse a organização Lake Arrowhead LGBTQ+ num comunicado. "Sentiremos verdadeiramente a sua falta".

"Isto é absolutamente horrível", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, numa publicação nas redes sociais sobre o tiroteio. "Este ódio nojento não tem lugar na Califórnia".

Suspeito publicou mensagens anti-LGBTQ+ nas redes sociais, dizem as autoridades

Quando os delegados tentaram prender Ikeguchi, o suspeito disparou contra os delegados do xerife do condado de San Bernardino, atingindo vários de seus veículos, disse Dicus na segunda-feira.

Os agentes da polícia ripostaram e dispararam contra Ikeguchi, que, segundo Dicus, morreu no local. Uma arma recuperada no local onde Ikeguchi morreu parece ser a mesma arma usada para disparar contra Carleton, de acordo com o xerife.

Os investigadores ainda estão a investigar o motivo da morte de Carleton, disse Dicus.

Ikeguchi, que vivia em Cedar Glen, tinha contas nas redes sociais que continham material anti-LGBTQ+ e anti-aplicação da lei, afirmaram os funcionários do xerife numa conferência de imprensa na segunda-feira.

As plataformas utilizadas pelo suspeito incluíam o Twitter, recentemente rebatizado de X; bem como a Gab, uma plataforma popular entre os radicais de extrema-direita.

As autoridades tinham conhecimento de uma conta X pertencente ao suspeito que continha uma bandeira do Orgulho a arder como post fixo, disse Dicus na segunda-feira.

Uma análise efectuada pela CNN encontrou uma conta X que parecia pertencer a Ikeguchi e que continha numerosos posts anti-LGBTQ.

Outro post criticava o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, descrevendo ambos como uma "guerra" contra os valores da família.

Numa publicação que criticava as forças da lei, o utilizador acusava os agentes de utilizarem "esquemas sociopáticos".

"Ela era tão destemida", diz filha de Carleton

A bandeira da loja já tinha sido rasgada várias vezes, mas era sempre substituída por uma bandeira maior, disse a filha de Carleton, Ari Carleton, a Anderson Cooper, da CNN, na segunda-feira.

"Ela era tão destemida, e qualquer reação negativa que acontecesse, ela simplesmente ultrapassava-a", disse Ari Carleton. A sua mãe não tinha medo de enfrentar ninguém, disse ela.

E Lauri Carleton estava prestes a substituir a bandeira atual porque tinha envelhecido - a família encontrou um pacote contendo uma substituta à sua porta na sexta-feira à noite após o tiroteio, disse Ari Carelton.

"Ela disse ao meu pai que a tinha encomendado porque a que estava pendurada tinha desbotado naturalmente com o sol", disse Ari Carleton.

Inúmeras pessoas contactaram a família para partilhar o que a mãe dela e a bandeira significavam para elas, incluindo um amigo da família que disse que a bandeira inspirou essa pessoa, há várias semanas, a sair com a sua família, disse Ari Carleton.

Lauri Carleton era altruísta e compassiva, disse a filha. Quando a neve pesada dificultou as deslocações no condado de San Bernardino e deixou alguns residentes preocupados com o acesso a provisões, Lauri Carleton e o marido distribuíram alimentos junto à sua loja, disse a filha.

"Quero certificar-me de que (...) nos concentramos apenas em quem ela era como pessoa - linda por dentro e por fora - e que todos nós avançamos pregando o amor, a aceitação e a igualdade em sua honra", disse Ari Carleton.

O realizador de Hollywood Paul Feig prestou homenagem a Lauri Carleton, chamando-lhe uma amiga maravilhosa.

"Estamos todos devastados pelo seu marido Bort, pela sua família e pela comunidade LGBTQ+, para quem Lauri era uma verdadeira aliada", escreveu Feig num post no Instagram.

"Esta intolerância tem de acabar", acrescentou. "Qualquer pessoa que use linguagem odiosa contra a comunidade LGBTQ+ tem de perceber que as suas palavras importam, que as suas palavras podem inspirar violência contra pessoas inocentes e amorosas. Vamos todos continuar a avançar com tolerância e amor".

A boutique de Carleton vende sapatos, vestuário, jóias, artigos vintage e presentes.

A carreira na moda começou cedo na vida de Carleton, que trabalhou na loja de roupa da família e frequentou o ArtCenter College of Design, uma universidade privada de arte em Pasadena, Califórnia, de acordo com o sítio Web da loja.

Carleton e o marido estiveram casados durante 28 anos e partilham "uma família mista de nove filhos", de acordo com o sítio Web da loja. De acordo com o site, os interesses do casal incluíam viagens, arquitetura, design, belas-artes, comida e moda.

Jason Hanna, da CNN, contribuiu para este artigo.