Conferência de Líderes condena protesto do Chega contra Lula da Silva

O presidente da Assembleia da República afirmou que a conferência de líderes “acompanhou na expressão da maior preocupação e da condenação mais firme” do protesto efetuado pelos deputados do Chega durante o discurso do presidente do Brasil, Lula da Silva, no Parlamento.

Augusto Santos Silva reiterou que o momento colocou em causa o “prestígio da Assembleia da República e o exercício de funções por parte dos deputados”, garantindo que todos os grupos parlamentares ficaram de acordo com a deliberação, à exceção de um, que o responsável não nomeou, mas que terá sido o Chega.

"A Conferência de Líderes exprimiu o apoio ao presidente da Assembleia da República e a quem exerça a presidência das sessões plenárias para usar todos os poderes conferidos pelo regimento para assegurar que ninguém impede o decurso dos trabalhos", disse.

Da conferência de líderes saiu também um apelo a que todos os grupos parlamentares tomem medidas para que os deputados "cumpram as medidas necessárias para que os seus deputados e deputadas cumpram escrupulosamente o que o estatuto do deputado lhes confere".

Em resposta, André Ventura, presidente do Chega, acusou Santos Silva de ter como objetivo "adquirir poderes policiais e de censura" na Assembleia da República.