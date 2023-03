Telescópios de todo o mundo estavam a assistir quando uma nave espacial da NASA colidiu intencionalmente com um asteroide em setembro de 2022.

Novas imagens divulgadas esta semana por astrónomos que utilizaram o Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul, no Chile, revelam vistas detalhadas dos detritos que se espalharam após a colisão criada pela DART (Double Asteroid Redirect Test).

A DART, que pesa cerca de 544 quilos, colidiu de frente contra o asteroide Dimorphos a 20.921 km/h, numa tentativa de alterar a velocidade da rocha espacial.

Foi a primeira vez que a humanidade tentou alterar o movimento de um objeto celeste, e os resultados mostraram como esta tecnologia de impacto cinético pode ser utilizada para desviar asteroides que possam estar em rota de colisão com a Terra. Nem Dimorphos, nem o asteroide maior que orbita, chamado Didymos, representam uma ameaça para o nosso planeta.

O impacto do DART foi bem sucedido, alterando o período orbital de Dimorphos em torno de Didymos em 33 minutos. Este primeiro teste de defesa planetária, que teve lugar a 11,3 milhões de quilómetros da Terra, também libertou toneladas de material no espaço.

Duas equipas diferentes de astrónomos utilizaram o Very Large Telescope para estudar as consequências do evento.

"Os impactos entre asteroides acontecem naturalmente, mas nunca se sabe com antecedência", disse a principal autora do estudo, Cyrielle Opitom, astrónoma e diretora da Universidade de Edimburgo. "O DART é uma grande oportunidade para estudar um impacto controlado, quase como num laboratório."

Opitom e os seus colegas investigadores rastrearam a nuvem de detritos resultante da colisão durante um mês utilizando o instrumento MUSE - Multi Unit Spectroscopic Explorer - do telescópio.

Astrónomos utilizaram o Very Large Telescope no Chile para seguir a nuvem de detritos criada pelo impacto DART

A nuvem de rochas e detritos lançada da superfície de Dimorphos parecia ser feita de partículas finas. Dias depois, a equipa identificou outras estruturas na nuvem de detritos, como aglomerados e espirais de partículas maiores, bem como uma longa cauda semelhante a um cometa atrás do asteroide.

O MUSE permitiu aos investigadores olhar para a nuvem através de um arco-íris de luz para procurarem assinaturas indicadoras de produtos químicos e gases. Mas a equipa não conseguiu detetar água ou oxigénio.

"Não se espera que os asteroides contenham quantidades significativas de gelo, pelo que a deteção de qualquer vestígio de água teria sido uma verdadeira surpresa", reconheceu Opitom.

Ilustração retrata o aspecto provável da nuvem de detritos do asteroide. ESO/M. Kornmesser

A equipa também se manteve atenta a qualquer vestígio da própria nave espacial DART, incluindo o propulsor utilizado para viajar até ao asteroide.

"Sabíamos que era um tiro no escuro, uma vez que a quantidade de gás que seria deixada nos tanques do sistema de propulsão não seria grande. Além disso, alguns deles teriam viajado demasiado longe para serem detetados com o MUSE na altura em que começámos a observar", indicou.

Outras pesquisas recentes incluíram um "filme" registado pelo Telescópio Espacial Hubble mostrando a evolução da nova cauda do asteroide e quantas toneladas de material foram lançadas para o espaço no momento do impacto.