Asteroide que exterminou dinossauros interrompeu um processo chave para a vida na Terra

A era dos dinossauros terminou há 66 milhões de anos, quando um asteroide do tamanho de uma cidade atingiu um mar pouco profundo ao largo da costa do que é atualmente o México.

Mas a forma exacta sobre como a extinção em massa de 75% das espécies da Terra se desenrolou nos anos que se seguiram ao impacto cataclísmico permaneceu pouco clara.

Investigações anteriores sugeriram que o enxofre libertado durante o impacto, que deixou a cratera Chicxulub com 180 quilómetros de largura, e a fuligem dos incêndios florestais desencadearam um inverno global e as temperaturas caíram a pique.

No entanto, um novo estudo publicado na revista Nature Geoscience sugere que a poeira fina feita de rocha pulverizada lançada para a atmosfera da Terra na sequência do impacto terá provavelmente desempenhado um papel mais importante. Esta poeira bloqueou o sol de tal forma que as plantas não puderam fazer fotossíntese, um processo biológico fundamental para a vida, durante quase dois anos.

"O encerramento da fotossíntese durante quase dois anos após o impacto causou grandes desafios (para a vida)", disse o autor principal do estudo e cientista planetário Cem Berk Senel, investigador de pós-doutoramento no Observatório Real da Bélgica. "A teia alimentar entrou em colapso, criando uma reação em cadeia de extinções".

A camada rosa-castanha no sedimento de um local no Dakota do Norte continha material ejectado da cratera Chicxulub, que foi utilizado como parte do estudo de modelação climática. Pim Kaskes

Um mecanismo de morte inesperado

Para chegar às suas conclusões, os cientistas desenvolveram um novo modelo informático para simular o clima global após o impacto do asteroide. O modelo baseou-se em informações publicadas sobre o clima da Terra nessa altura, bem como em novos dados de amostras de sedimentos recolhidos no sítio fóssil de Tanis, no Dakota do Norte, que capturaram um período de 20 anos após o impacto do asteroide.

O sítio fossilífero de Tanis fornece um registo único do que foi talvez o acontecimento mais significativo na história da vida no nosso planeta. Os peixes fossilizados encontrados no local revelaram que o asteroide atingiu a Península de Yucatán, no México, na primavera. Outros fósseis encontrados no local mostram como o dia desastroso se desenrolou com um pormenor sem precedentes.

A amostra do local analisada para o novo estudo continha partículas de poeira de silicato que foram lançadas na atmosfera numa pluma de ejectos antes de regressarem à Terra.

A equipa determinou que esta poeira fina pode ter permanecido na atmosfera até 15 anos após o impacto do asteroide. Os investigadores sugerem que o clima global pode ter arrefecido até 15 graus Celsius.

A sua investigação marcou a primeira vez que estas partículas de poeira foram estudadas em pormenor.

"Há muito que se supunha que o principal mecanismo de destruição fora o frio extremo que se seguiu ao impacto de Chicxulub, mas é claro que a cessação da fotossíntese após o impacto é um mecanismo em si", disse Senel.

"Em poucas semanas, meses (após o impacto), o planeta sofreu uma paragem global da fotossíntese, que continuou durante quase dois anos, durante os quais a fotossíntese desapareceu completamente", acrescentou Senel. "Depois destes dois anos, o planeta começa a recuperar. Dentro de três a quatro anos, a recuperação é total".

Um analisador de tamanho de grão por difração laser Helos foi utilizado para medir as propriedades da poeira contida nas amostras de sedimentos. Pim Kaskes

Mistérios em torno da extinção em massa

Senel disse que o modelo revelou que o encerramento da fotossíntese - o processo pelo qual as plantas utilizam a luz solar, a água e o dióxido de carbono para produzir energia e oxigénio - estava diretamente ligado à poeira fina ejectada para a atmosfera que bloqueou o sol.

O paleontólogo Alfio Alessandro Chiarenza afirmou que o estudo ajudou a desvendar alguns dos mistérios que rodeiam o fenómeno da extinção em massa.

"A principal conclusão deste estudo é que ele fornece informações mais precisas sobre a composição, as propriedades e a duração do componente de poeira fina ejectado do local do impacto, que contribuiu para a escuridão global durante o inverno do impacto", disse Chiarenza, um investigador de pós-doutoramento da Universidade de Vigo, em Espanha. Ele não participou no estudo.

"Esta nova informação permite-nos investigar os processos e a duração de forma mais rigorosa, lançando luz sobre os mecanismos subjacentes ao bloqueio da radiação solar, resultando na paragem da fotossíntese e numa queda significativa das temperaturas abaixo das condições habitáveis, por exemplo, para os dinossauros não aviários", acrescentou Chiarenza.