O asteroide 2023 BU - do tamanho de um minibus - passou esta sexta-feira de madrugada “extraordinariamente próximo” da Terra, na ponta sul da América do Sul.

Segundo dados divulgados pela NASA, a aproximação do 2023 BU, com um tamanho entre 3,5 metros e 8,5 metros de diâmetro, aconteceu 3.600 quilómetros acima da ponta sul da América do Sul, ou seja, dez vezes mais perto que os conjuntos de satélites de comunicação que circulam visíveis no céu, destacou ainda a agência espacial.

O asteroide foi descoberto no sábado, pela primeira vez, pelo mesmo astrónomo amador na Crimeia, Gennady Borisov, que descobriu um cometa interestelar em 2019.

A passagem foi transmitida online pelo Projeto do Telescópio Virtual (The Virtual Telescope Project) através do YouTube.

"Estamos muito orgulhosos de ter um sistema que nos permite trazer esta experiência até vocês", ouve-se o astrofísico Gianluca Masi dizer no vídeo.