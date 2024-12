"Estamos horrorizados". Criança de sete anos morre em ataque com faca numa escola primária croata

Uma menina de sete anos morreu durante um ataque com faca na Escola primária de Precko, em Zagreb, Croácia. O incidente fez ainda sete feridos - cinco alunos, um professor e o próprio agressor.



O ataque ocorreu esta sexta-feira de manhã e o suspeito, que já foi detido, foi descrito pelas autoridades como um "jovem do sexo masculino" - tem 19 anos e é antigo aluno da escola.



O professor terá sofrido ferimentos graves, que colocam a sua vida em risco, e teve de ser sujeito a cirurgia, revela a emissora estatal HRT citada pela Sky News.



Segundo os primeiros relatos, o agressor entrou na primeira sala de aula que encontrou e atacou as crianças que aí estavam.



"Estamos horrorizados", aponta o primeiro-ministro croata Andrej Plenkovic, que garante que as autoridades estão a trabalhar para determinar o que aconteceu.



"Esta é uma grande tragédia para a cidade de Zagreb e para toda a Croácia", afirmam as autoridades municipais, mostrando-se chocadas "com este terrível acontecimento".