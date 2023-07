Uma vítima mortal e uma suspeita - ursos-pardos

Uma mulher foi encontrada morta no sábado num trilho florestal no Parque Nacional de Yellowstone, no Montana, EUA. As autoridades responsáveis pela vigilância da vida selvagem suspeitam que a vítima foi morta por um urso-pardo.

A causa da morte ainda não foi revelada oficialmente, com os responsáveis de Peixes, Vida Selvagem e Parques do Montana apenas a dizerem em comunicado que o corpo foi descoberto após “um aparente encontro com um urso”. As autoridades afirmam ainda que os “investigadores confirmaram a existência de pegadas de urso-pardo no local e a investigação ainda está a decorrer.”

A Floresta Nacional de Custer Gallatin decretou como medida de segurança o encerramento de emergência da área de Buttermilk, o trilho onde o corpo foi encontrado e que é popular entre caminhantes.

No mesmo comunicado, os responsáveis pela vida selvagem no Parque Nacional de Yellowstone informam ainda que as populações de urso-pardos têm vindo a aumentar na região e que, como tal, as pessoas que se aventuram ao ar livre devem "estar atentas aos ursos" e tomar medidas de precaução contra ataques.

De acordo com a Sky News, na semana passada os responsáveis pela vida selvagem alertaram os visitantes para o facto de os trabalhadores do parque terem confirmado o avistamento de ursos-pardos em todo o Montana, "particularmente nas áreas entre a Divisa Continental Norte e os ecossistemas da Grande Yellowstone".

E, como tal, já tinham alertado os visitantes e os trabalhadores para o perigo acrescido dos ursos-pardos e aconselhado os campistas e os caminhantes a levarem spray contra ursos, a protegerem os seus alimentos e a eliminarem o lixo de forma correta, avança a BBC.

Nos Estados Unidos, os urso-pardos são uma espécie protegida em cerca de 48 estados. Raramente apresentam comportamento predatório em relação aos seres humanos, de acordo com o Interagency Grizzly Bear Committee, que consiste em representantes de agências federais de gestão da vida selvagem e das florestas, bem como de agências estatais de vida selvagem de Idaho, Montana, Washington e Wyoming, reporta a CNN International.