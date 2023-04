Três jovens da Greve Climática Estudantil Lisboa baixaram as calças à frente do primeiro-ministro António Costa, que participava na abertura das comemorações do 50.º aniversário do PS, esta quarta-feira, na sede do partido, em Lisboa.

Os estudantes mostraram o rabo, onde escreveram a palavra "ocupa", acusando o Partindo Socialista de nada fazer pelo clima.

Este protesto acontece uma semana antes do início das ocupações estudantis de mais de uma dezena de escolas e universidades do país, e três semanas antes da ação de bloqueio do terminal de gás natural, em Sines.

De acordo com os ativistas, “o PS não devia estar a celebrar, mas sim a fazer um plano compatível com os prazos ditados pela ciência climática para acabar com os combustíveis fósseis e pôr em marcha uma transição justa para as pessoas”, lê-se no comunicado enviado à imprensa.



Para os estudantes, os governos estão "há muito" a mandar o seu "futuro para o lixo, num planeta em chamas". "E sabemos que o vão continuar a fazer porque o que os move é o lucro.”

Ativistas climáticos despem-se durante protesto na sede do PS, em Lisboa. Lusa

Este protesto acontece também por ocasião do 30.º aniversário do protesto histórico em que estudantes mostraram o rabo com as palavras “NÃO PAGO” ao então ministro da Educação, contra o aumento das propinas.

Os estudantes fazem parte do movimento que, a partir de 26 de abril, vai ocupar mais de uma dezena de escolas em Lisboa, Coimbra, Faro e no Porto, reivindicando “o fim aos combustíveis fósseis até 2030” e “100% eletricidade renovável e acessível até 2025 para todas as famílias”.

Prometem também participar numa ação de desobediência civil em massa organizada pela plataforma “Parar o Gás” no terminal de gás natural liquefeito de Sines, a 13 de maio.

Protestos desta natureza já tinham acontecido antes. No 46.º aniversário do PS, 12 elementos do Extinction Rebellion (ER) entraram no evento com aviões de papel, imitando o som de aviões a aterrar e exibindo a faixa "Mais aviões? Só a brincar! Precisamos dum plano B, não há planeta B".