"Tu consomes e os outros sofrem": ativistas ambientais pintam superiate da bilionária herdeira da Walmart

Um grupo de ativistas ambientais espanhóis pintou de vermelho e preto um superiate atracado em Ibiza, este domingo. O veículo pertencerá à herdeira bilionária da Walmart, multinacional americana de lojas.

"Tu consomes e os outros sofrem". É o que se podia ler na faixa que os ativistas do grupo ambientalista Futuro Vegetal seguravam. Foi publicado um vídeo que os mostra em frente ao superiate Kaos. A missão foi executada com extintores de incêndio cheios de tinta vermelha e preta.

De acordo com vários sites de notícias do sector marítimo, o iate pertence a Nancy Walton Laurie, a bilionária herdeira da Walmart, e custa quase 300 mil euros. O iate de Laurie foi alvo de uma série de reportagens em maio sobre o navio de 361 pés, que tem a sua própria piscina, aquário e heliporto. O superiate também tem o seu próprio cinema, instalações de spa, ginásio e até um pequeno hospital para emergências médicas no mar.

O grupo Futuro Vegetal disse que escolheu especificamente o iate de Laurie porque ela é uma das mulheres mais ricas do mundo, com o Índice de Bilionários da Bloomberg a avaliar o seu património líquido em 7,77 mil milhões de dólares.

"O 1% mais rico da população mundial polui mais do que os 50% mais pobres", afirmam os ativistas no vídeo. "Estão a condenar-nos a um futuro de dor, miséria e desolação".

"Estão a destruir o nosso planeta, comprometendo a habitabilidade da Terra e de tudo, para levar um nível de vida que ultrapassa os limites da razão", afirmam os ativistas.

Esta ação segue-se a um ato semelhante na passada sexta-feira, quando o grupo pintou com spray um jato privado no aeroporto de Ibiza, levando a que a pista fosse encerrada durante várias horas, disse a Futuro Vegetal.

"A ação dá o toque final à campanha "Jatos e Iates, a festa acabou", convocada pela Extinction Rebellion Ibiza, que exige a proibição dos jatos privados e o fim das emissões de luxo", afirmou a Futuro Vegetal.

Os dois manifestantes foram detidos pela Guarda Civil espanhola no domingo de manhã e deverão ser libertados hoje, segundo a Futuro Vegetal.