O que deve saber se não sentir atração sexual pelo seu parceiro. E o que fazer para resolver isso

O que deve saber se não sente atração sexual pelo seu parceiro, segundo um terapeuta

por Ian Kerner, CNN

nota do editor: Ian Kerner é um terapeuta matrimonial e familiar licenciado, escritor e colaborador da CNN sobre o tema das relações. O seu livro mais recente é um guia para casais, "So Tell Me About the Last Time You Had Sex"

Muitos clientes heterossexuais do sexo masculino chegam ao meu consultório admitindo que escolheram o seu parceiro sem considerar a atração sexual.

Durante as sessões de terapia de casais com a sua parceira na sala, o homem afirma que não sabe porque não está a sentir desejo. Talvez seja o stress, a baixa testosterona ou a ansiedade.

Mas quando me encontro com ele individualmente, muitas vezes ele conta uma história diferente. Diz que escolheu a sua companheira sem dar prioridade à atração sexual.

Porque é que uma pessoa escolheria um potencial parceiro de vida sem sentir a centelha da atração sexual? E será que estas relações podem sobreviver e prosperar? Será que algo como a atração sexual, que não existia à partida, pode ser cultivado mais tarde?

Falei com muitos homens na casa dos 30 anos que me disseram: "Quando encontrei a mulher com quem queria casar, ela preencheu todos os requisitos. Exceto um".

As características dessa lista incluem "ser a minha melhor amiga", "vai ser uma mãe fantástica", "os nossos amigos e famílias dão-se tão bem" e "ela ama-me mesmo". A única caixa que não foi assinalada? Atração sexual - e, muitas vezes, os homens nem sequer enumeravam essa qualidade para começar.

Fiquei estupefacto.

A sexualidade é a única coisa que realmente distingue uma relação romântica de uma relação platónica: acho que é um tipo de "cola de relação" que ajuda os casais a manterem-se juntos nos momentos difíceis. É por isso que me intriga o facto de tantas pessoas desvalorizarem o sexo na escolha de um parceiro para uma relação duradoura.

"A investigação mostra que, embora a atração física esteja normalmente entre as características mais importantes que as pessoas desejam num parceiro romântico, não está no topo da lista para homens ou mulheres", diz Justin Lehmiller, investigador do Instituto Kinsey da Universidade de Indiana, um centro de investigação dedicado à sexualidade. "Traços como inteligência, humor, honestidade e bondade são muitas vezes pelo menos tão importantes, se não mais."

Alguns homens interiorizaram uma visão "ou/ou" das mulheres: aquelas que são óptimas esposas e mães ou aquelas que são sexualmente aventureiras, de acordo com a terapeuta sexual de Chicago Elizabeth Perri.

"Observei isso em pacientes do sexo masculino que estão no mundo do namoro e sentem a pressão de escolher alguém que eles percebem como 'material de esposa' mas sem atração sexual, em vez de esperarem para encontrar um parceiro que é um melhor ajuste - tanto emocional quanto sexual", disse-me Perri.

Qual a importância da atração sexual numa relação?

O bom sexo pode ajudar a proteger contra o sofrimento psicológico, incluindo a ansiedade e a depressão, ajuda os casais a estabelecerem uma ligação mais profunda e melhora a satisfação na relação.

"Se uma relação é uma refeição, a parte sexual deve ser considerada uma parte integrante da mesma, tal como a proteína, em vez de uma parte frívola como a sobremesa", diz Eva Dillon, uma terapeuta sexual em Nova Iorque.

"Na minha experiência, é possível que as mulheres cultivem o desejo por um parceiro com um esforço considerável, mas se um homem não tiver desejo pela sua parceira no início de uma relação, nunca a irá desejar", diz-me Dillon. Porquê contar com a atração sexual mais tarde quando se pode dar prioridade a essa atração numa parceira e desfrutar dos benefícios desde o início?

Ainda assim, níveis mais baixos de atração sexual nem sempre são um problema para os casais, diz a sexóloga Yvonne Fulbright.

"Para algumas pessoas, a falta de atração sexual pode levar à infidelidade ou ao divórcio. Para outras, a falta de atração sexual só se torna um problema quando a pessoa se adapta às expectativas da sociedade em relação ao sexo e ao desejo", diz Fulbright, que é professora adjunta no departamento de sociologia da American University em Washington, DC.

"É exercida uma grande pressão sobre os casais para que mantenham uma vida sexual ativa - e ainda por cima quente. As pessoas têm a sensação de que há um tipo e uma qualidade de desejo que precisa de ser alcançado, sendo que qualquer desinteresse nesse sentido é considerado um problema que precisa de ser resolvido."

Alguns dos meus colegas terapeutas alertam para o facto de não se colocar demasiada ênfase na importância da atração sexual imediata.

"Temos a ideia errada de que temos de nos sentir fisicamente atraídos por alguém quando nos conhecemos ou não há potencial para uma relação. Isso não é verdade", diz a terapeuta sexual Rachel Needle. "A atração pode crescer à medida que se conhece alguém e se experimenta uma maior proximidade e ligação."

Como trazer a faísca de volta a uma relação

O que deve fazer se você e o seu parceiro estão a ficar sem energia sexual? Ou se quiser aumentar o calor numa relação que não tinha nada para começar?

Fulbright adverte contra a possibilidade de dar conselhos abrangentes. "Só os parceiros podem descobrir a melhor forma de gerir este desafio na sua relação", afirma.

"A não-monogamia pode funcionar para alguns, mas não para outros. Os casais precisam de decidir até que ponto são honestos um com o outro, até que ponto este assunto é um fator de rutura na relação e até que ponto se deve dar importância a esta questão à luz de outras coisas boas que têm a seu favor", acrescenta.

Não pense que está tudo perdido se estiver numa relação de longa duração. Para alguns casais, o desejo sexual pode aumentar com o tempo se se concentrarem nele. "Muitas vezes, só depois dos 30 anos é que nos sentimos suficientemente à vontade para pedir o que queremos na cama", afirma Dillon.

Mas eu recuso-me a concordar com quem pensa que os casais vão deixar de ter relações sexuais de qualquer forma.

"Muitos casais na casa dos 50 anos podem explorar e expandir a sua sexualidade graças à maturidade e aos ninhos vazios. Para os casais de 60, 70 e mais anos que são capazes de expandir a sua definição de sexo além do orgasmo e cocriar intimidade, o sexo pode continuar a ser vibrante e rico", acrescenta Dillon.

E não se esqueça de que a sua saúde sexual é um barómetro da sua saúde geral. Por isso, se está realmente a sentir uma queda inexplicável no interesse sexual, considere falar com o seu médico. Talvez os seus níveis de testosterona tenham realmente baixado.

Seja qual for a origem da sua falta de interesse sexual, seja franco com o seu parceiro. A honestidade, como se vê, pode ser um fator de excitação (eventualmente).