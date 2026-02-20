Condutor atropela cinco pessoas em Lisboa, foge a pé, está a ser procurado

Um atropelamento ocorrido esta noite na Rua Nova da Trindade, em Lisboa, provocou cinco feridos, dois dos quais em estado grave, depois de uma viatura ligeira ter invadido a zona onde seguiam os peões.

O incidente ocorreu pouco depois das 22:00.

A CNN Portugal sabe que o condutor, que apresentaria indícios de se encontrar sob efeito de álcool, abandonou a viatura após o embate e fugiu apeado, estando a ser procurado pelas autoridades.

As vítimas receberam assistência no local por equipas de socorro, tendo posteriormente sido transportadas para unidades hospitalares. Três dos feridos apresentam lesões ligeiras.