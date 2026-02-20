Condutor atropela cinco pessoas em Lisboa, foge a pé, está a ser procurado - TVI

Condutor atropela cinco pessoas em Lisboa, foge a pé, está a ser procurado

PSP (Foto: Facebook PSP)

Dois dos feridos estão em estado grave

Um atropelamento ocorrido esta noite na Rua Nova da Trindade, em Lisboa, provocou cinco feridos, dois dos quais em estado grave, depois de uma viatura ligeira ter invadido a zona onde seguiam os peões.

O incidente ocorreu pouco depois das 22:00.

A CNN Portugal sabe que o condutor, que apresentaria indícios de se encontrar sob efeito de álcool, abandonou a viatura após o embate e fugiu apeado, estando a ser procurado pelas autoridades.

As vítimas receberam assistência no local por equipas de socorro, tendo posteriormente sido transportadas para unidades hospitalares. Três dos feridos apresentam lesões ligeiras.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Condutor atropela cinco pessoas em Lisboa, foge a pé, está a ser procurado

Há 47 min
1

FC Porto faz queixa ao tribunal por ida de Fernando Madureira à Loja Azul no Dragão

Ontem às 19:36
2

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

Ontem às 17:36
3

Euromilhões: esta é a chave que vale 130 milhões

Há 3h e 41min
4

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

13 fev, 20:24
5
01:20

Cão-lobo invadiu pista e deu espetáculo nos Jogos Olímpicos de Inverno

Ontem às 15:58
6

Governo confirma duas novas universidades em Portugal

Ontem às 17:49
7

"Prefiro não viver": hospital recusa novo medicamento a mulher com doença incapacitante

Há 2h e 45min
8
01:23

"És uma chulazeca ordinária que não tem respeito por si própria, nem pelos filhos". Vereador do Chega condenado a pagar por insultos à ex-mulher

19 fev, 15:10
9

Inventou uma organização criminosa, atuou como agente duplo: como um jovem português acusado de espionagem enganou as autoridades durante um ano

Ontem às 07:00
10

Incêndio em Rio de Mouro faz dois feridos

10 nov 2010, 23:15
11
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

19 fev, 20:45
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Condutor atropela cinco pessoas em Lisboa, foge a pé, está a ser procurado

Há 47 min
01:41

Homem de Tenerife matou e desmembrou o filho de 10 anos

Há 1h e 12min
01:23

"És uma chulazeca ordinária que não tem respeito por si própria, nem pelos filhos": vereador do Chega condenado a pagar por insultos à ex-mulher

19 fev, 15:10

"Prefiro não viver": hospital recusa novo medicamento a mulher com doença incapacitante

Há 2h e 45min

Terrenos escolhidos para o novo aeroporto de Lisboa sofrem de nevoeiros frequentes durante a manhã e hora de ponta

Há 1h e 36min
01:29

Trump quer divulgação de ficheiros secretos sobre extraterrestres

Há 1h e 30min

FC Porto faz queixa ao tribunal por ida de Fernando Madureira à Loja Azul no Dragão

Ontem às 19:36

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

Ontem às 17:36

O Lockheed C-5M Super Galaxy aterrou em Portugal, há movimentações em Espanha, na Grécia, em Itália: EUA concentram meios militares por toda a Europa

Ontem às 15:46

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

19 fev, 15:01
01:41

Desespero: água dos esgotos invade casas na Costa da Caparica

Há 3h e 55min

Inventou uma organização criminosa, atuou como agente duplo: como um jovem português acusado de espionagem enganou as autoridades durante um ano

Ontem às 07:00