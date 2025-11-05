Atropelou "deliberadamente" peões e ciclistas: dez feridos na ilha de Oléron, quatro em estado crítico - TVI

Atropelou "deliberadamente" peões e ciclistas: dez feridos na ilha de Oléron, quatro em estado crítico

  • TVI
  • Há 25 min
Polícia francesa (AP Photo)

Autoridades investigam o caso como tentativa de homicídio

Um homem de 35 anos foi detido por "tentativa de homicídio" esta quarta-feira na ilha de Oléron, em França, depois de ter "atropelado deliberadamente vários peões e ciclistas", informou o procurador da República em La Rochelle, Arnaud Laraize. 

Dez pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave, revelou o procurador citado pelo "Le Monde".

O suspeito, que possui histórico criminal, terá gritado "Allahu akbar" no momento da detenção. Segundo o magistrado, o "motivo não está confirmado" e, "nesta fase", o caso não está sob a alçada do Ministério Público Nacional Antiterrorista.

O homem resistiu à detenção e teve de ser travado com o recurso a uma "arma de choque elétrico".

"A pedido do primeiro-ministro", o ministro do Interior Laurent Nuñez irá deslocar-se ao local.

 

Continue a ler esta notícia

