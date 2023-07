Adolescente detido por atropelar mortalmente menina de sete anos

Homem morre em colisão entre dois motociclos e ligeiro na A2 no Seixal

Um rapaz de 14 anos foi detido pela morte de uma menina de sete, que foi vítima de atropelamento com fuga, em Walsall, Inglaterra, escreve a BBC.

A criança estava em estado crítico, quando os serviços de emergência chegaram ao local, e foi levada para o Hospital pediátrico de Birmingham. "Infelizmente, a menina morreu devido aos ferimentos", informou um porta-voz.

A polícia de West Midlands apelou à população para ajudar a encontrar o veículo envolvido no acidente, um motociclo azul e preto. "Ainda temos de recuperar a moto envolvida e sei que alguém na comunidade local sabe onde está", apontou o sargento Paul Hughes.

"Não se trata de proteger as pessoas, mas sim de fazer o que é correto", lembrou o polícia, pedindo à comunidade para "se unir" e colaborar com as autoridades.