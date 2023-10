Atropelamento mortal no IC2 em Moncalva, Pombal

Um pessoa morreu este domingo atropeladana localidade de Moncalva, no concelho de Pombal. Segundo informações recolhidas pela CNN Portugal a vítima mortal era do sexo masculino e terá mais de 70 anos.

Tudo aconteceu no IC2. O alerta foi dado pelas 19:30.

Há ainda registo de outra pessoa com ferimentos ligeiros, que era a passageira do veículo que causou o atropelamento. Será do sexo feminino e terá mais de 80 anos.

Segundo avança a Lusa no local estiveram 12 operacionais, apoiados por seis meios terrestres, envolvendo bombeiros, GNR e INEM.