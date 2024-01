Dois mortos após atropelamento ferroviário em Olhão

Duas pessoas morreram esta sexta-feira atropeladas por um comboio em Olhão, ocorrência da qual resultaram ainda dois feridos, disse à Lusa fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

As vítimas mortais são um homem e uma mulher de 69 anos e os feridos são um casal de 71 anos que “foi assistido no local”, precisou a mesma fonte.

A linha ferroviária do Algarve, que liga Faro a Vila Real de Santo António, ainda permanecia com a circulação cortada cerca das 17:30, acrescentou.

“O alerta foi às 14:18 para um atropelamento ferroviário na zona de Marim, do qual resultaram duas vítimas mortais e duas vítimas assistidas no local”, afirmou a fonte da Proteção Civil do Algarve.

Questionado sobre se o atropelamento foi registado numa zona de passagem autorizada, a fonte respondeu que não era uma zona de passagem e seria interdita à circulação de pessoas.

Sobre as possíveis causas da circulação destas pessoas na linha ferroviária, a fonte disse que “está a investigação criminal no local e vai averiguar” as circunstâncias em que o incidente ocorreu.

Esteve no local a prestar assistência e socorro um dispositivo composto por 11 veículos e 11 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Olhão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e das forças de segurança.