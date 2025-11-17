Atropelado e arrastado cinco quilómetros em Sevilha: condutora só parou quando a alertaram - TVI

Atropelado e arrastado cinco quilómetros em Sevilha: condutora só parou quando a alertaram

  • TVI
  • Há 1h e 34min
Policia Nacional, Espanha

As autoridades investigam as circunstâncias do atropelamento

Um homem morreu esta segunda-feira em Sevilha, Espanha, depois de ser atropelado e arrastado por um carro durante mais de cinco quilómetros. A condutora só se apercebeu que tinha o corpo na parte inferior da viatura quando alguém a alertou.

O atropelamento ocorreu por volta das 8:00 de Espanha (7:00 horas em Portugal).

Segundo o Diario de Sevilla, a Polícia Local abriu uma investigação e deverá recorrer a imagens de uma câmara de controlo de trânsito para confirmar o que se passou.

A publicação avança a possibilidade de a vítima seguir no meio da estrada a cambalear quando caiu e ficou estendida na via. Pouco depois, o carro terá saído de uma garagem e passou por cima do homem cujo corpo ficou preso na parte de baixo.

A condutora não terá percebido que atropelara alguém e seguiu viagem até à estação de San Bernardo, onde deixou um familiar que a acompanhava. Nessa altura, a luz do travão de mão acendeu-se, mas a mulher acreditou tratar-se de uma avaria e seguiu caminho.

Mais tarde, num cruzamento, uma pessoa fez-lhe sinal para parar, uma vez que tinha algo preso na parte inferior do carro. Só aí a condutora percebeu que transportava o corpo da vítima.

No local, foi montado um dispositivo de emergência com equipas de várias valências. Os bombeiros retiraram o corpo, para que fosse encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. 

Segundo o Diario de Sevilla, a autópsia será decisiva para apurar a causa da morte: o impacto causado pela presumível queda ou o atropelamento.

Sevilha estava sob um forte temporal o que, segundo o La Vanguardia, teria dificultado a visibilidade e perceção da condutora, que teve de receber assistência, depois de ter um ataque de ansiedade.

A identidade e idade da vítima não foram divulgadas, mas o Diario de Sevilla avança que poderá ser um sem-abrigo que costumava frequentar a zona onde se deu o atropelamento.
 

Continue a ler esta notícia

