Nova Zelândia. Dois mortos em tiroteio no centro de Auckland

Um tiroteio num estaleiro de construção no centro da cidade de Auckland, na Nova Zelândia, fez esta quarta-feira dois mortos e vários feridos, avança a polícia local no Facebook.

De acordo com a mesma fonte, o autor do crime também morreu.

Na publicação a polícia dá conta de que o incidente aconteceu cerca das 7:20 (hora local, 20:50 em Lisboa), quando o suspeito disparou vários tiros dentro de um canteiro de obras na parte baixa da Queen Street, antes de se deslocar para o estaleiro de construção onde continuou a disparar.

As autoridades deslocaram-se ao local e, depois de se ter escondido dentro do poço do elevador, continuou a disparar. Viria a ser encontrado sem vida pouco depois.

"O que se passou é compreensivelmente alarmante e estamos a tranquilizar o público de que este incidente foi contido e é um incidente isolado. Podemos também informar que não se trata de um risco para a segurança nacional", lê-se na publicação das autoridades.

O incidente acontece no dia em que tem início o Mundial Feminino de Futebol, na Austrália e Nova Zelândia, que conta com a participação da seleção portuguesa, que está instalada precisamente na cidade de Auckland. De acordo com a Reuters, o treino da Seleção da Itália foi atrasado, uma vez que as jogadoras não podem sair do hotel.

Segundo o presidente da Câmara de Auckland, Wayne Brown, em declarações ao jornal local RNZ, todas as equipas internacionais e pessoal da FIFA foram contactados e estão a salvo.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia Chris Hipkis cancelou uma viagem que tinha marcada para esta quarta-feira e está a caminho de Wellington.