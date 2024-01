CNN Portugal é o canal de informação de eleição e TVI fecha o ano a liderar

A CNN Portugal é o canal de informação de eleição, o TVI Reality reafirmou o seu bom desempenho estando sempre nos primeiros lugares da televisão paga em Portugal, e a TVI Ficção alcançou o melhor resultado de sempre com um crescimento de quase 60%.

Já a TVI fecha o mês de dezembro com um resultado de 13.9% de share, o que representa um valor sólido no encerramento de mais um ano. No prime time volta a ser o canal líder e mantém-se à frente de segunda a sexta.

Numa antevisão do que poderá ser 20244, a TVI venceu 15 dos 31 dias do último mês do ano, a SIC igualmente 15 dias e a RTP apenas 1 dia.

De sublinhar que o grupo de canais TVI (quatro canais) dominou pelo sexto mês consecutivo com 19.1% share, mais 1.2pp que o principal grupo concorrente.

A TVI encerra o último dia do ano com chave de ouro, tendo liderado face à concorrência com a sua Gala Especial Fim de Ano do “Big Brother”, emitido ontem, entre as 21:34 e as 00:50, com uma audiência média de 1 milhão de espectadores e uma quota líder de 26,3%. No mesmo horário de emissão a RTP1 ficou em segundo lugar com 16,5%, e a SIC em último com 13,8%.

Na passagem da meia-noite, a oferta da TVI registou uma audiência de 1 milhão e 95 mil espectadores (com um share de 28,5%), a RTP1 obteve 760 mil espectadores e a SIC 601 mil espectadores.

A Informação da TVI distinguiu-se pelo acompanhamento próximo da atualidade informativa, marcada por um jornalismo atento e responsável, que se preocupa com os verdadeiros problemas do nosso tempo. “TVI Jornal” e “Jornal Nacional” foram o espelho do mundo.

Agosto ficou marcado pelas Jornadas Mundiais da Juventude, mês em que a TVI efetuou uma extensa cobertura que obteve uma audiência média de quase 440 mil espectadores.

Os jogos da Liga dos Campeões conseguiram em média juntar 1,5 milhões de espectadores e 30% share. Outro dos destaques foi a emissão da final da Supertaça Feminina entre o Benfica e o Sporting com uma audiência média superior a 1 milhão e 44 mil espectadores. O pico (22:43) ultrapassou 1 milhão e 500 mil espectadores. Este foi o jogo de futebol feminino mais visto de sempre na televisão portuguesa.