Santos Silva tem a convicção "pessoal e profunda" de que o "amigo" António Costa "está inocente"

O Presidente da Assembleia da República não tem dúvidas. “A minha convicção pessoal e profunda é que o doutor António Costa está inocente”, disse esta terça-feira em entrevista à CNN Portugal, salientando que “é útil” para a população ser esclarecida relativamente àquilo que o SupremoTribunal de Justiça apurar na investigação ao primeiro-ministro demissionário antes do dia das eleições, e que decorre à margem da Operação Influencer.

Augusto Santos Silva garante que, “para que as pessoas nas eleições se possam pronunciar, a democracia sugere que se possam pronunciar com o máximo de informação possível sobre os factos que desencadearam a crise política” e sustenta que “cinco meses” - o tempo desde o comunicado da Procuradoria-Geral da República até ao dia das eleições - é um tempo “perfeitamente razoável” para “esperar que um inquérito desenvolvido pelo Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça possa ser concluído”.

As eleições, justifica, “são também um juízo sobre o Governo que estava em funções” e para ter esse juízo, “elementos de informação sobre o primeiro-ministro que lidera esse governo são úteis”.

Mas, esclarece, não se "trata de um ultimato" em termos de tempo, acrescentando que não acredita "que o PS saia prejudicado se isso não acontecer”. Isto porque, justifica Augusto Santos Silva, “não se trata de uma questão partidária”, é “uma questão de democracia".

Já questionado sobre o futuro político de António Costa, Santos Silva está confiante de que o líder do Executivo sairá desta investigação intacto, pelo que, se isso acontecer, “evidentemente que recupera todos os seus direitos políticos”. Costa, “que é meu amigo há muito tempo, tem uma integridade pela qual ponho as mãos no fogo e se, como julgo que vai acontecer, o doutor António Costa venha a ser ilibado, evidentemente que recupera todos os seus direitos políticos”.

Investigações ao caso das gémeas devem ser "realizadas com a rapidez possível”

Augusto Santos Silva abordou também o caso do tratamento milionário a duas gémeas no Santa Maria, no qual há a suspeita de que a interferência da Presidência da República possa ter desbloqueado o processo. Para o presidente da Assembleia da República estas investigações “devem ser realizadas com a rapidez possível”.

“Não propriamente porque as pessoas em causa tenham direito de ser tratados de uma maneira específica”, continua, “mas sim porque na atividade que exercem em nosso nome, a confiança dos cidadãos e a reputação destas pessoas são variáveis chave”.

Santos Silva alerta ainda que não concorda que a palavra ‘suspeita’ possa ser aplicada a Marcelo Rebelo de Sousa e que esta conexão de linguagem “contribui para a erosão da reputação de pessoas que não o merecem”.