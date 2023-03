O presidente da Assembleia da República desloca-se entre segunda e quarta-feira à Suíça, para uma visita oficial com paragens em Zurique, Genebra e Berna, onde terá encontros institucionais e se reunirá com a comunidade portuguesa.

Nesta visita, feita a convite do presidente do Conselho Nacional da Suíça, Martin Candinas, Augusto Santos Silva estará acompanhado por uma delegação parlamentar composta pelos deputados Paulo Pisco (PS), Tiago Moreira de Sá (PSD), Diogo Pacheco de Amorim (Chega) e Rodrigo Saraiva (Iniciativa Liberal).

De acordo com uma nota do gabinete do presidente da Assembleia da República, a visita oficial arranca na segunda-feira em Zurique, onde, entre as 18:30 e as 20:00 (17:30 e 19:00 de Lisboa), Augusto Santos Silva irá encontrar-se com a comunidade portuguesa naquela cidade.

Na terça-feira, o presidente da Assembleia da República vai dar uma palestra, às 18:00 (17:00 de Lisboa), na Universidade de Genebra, dirigida a alunos de ciência política e relações internacionais, e que versará sobre “o papel do parlamentarismo e de Portugal na governação global em Genebra”.

Já na quarta-feira, Santos Silva e a delegação parlamentar irão até Berna, para o dia mais institucional da visita oficial à Suíça.

Às 09:00 (08:00 de Lisboa), o presidente da Assembleia da República terá um encontro oficial com o Conselheiro Federal da Suíça, Ignazio Cassis, que é titular da pasta dos Negócios Estrangeiros. Pouco depois, às 10:00 (09:00 de Lisboa), reunir-se-á com o presidente do Conselho Nacional da Suíça, Martin Candinas.

De seguida, pelas 11:00 (10:00 de Lisboa), Santos Silva e a delegação parlamentar visitarão a Assembleia Federal da Suíça, antes de, às 13:00 (12:00 de Lisboa), almoçarem com a presidente do Conselho dos Estados da Suíça, Brigitte Häberli-Koller.

A visita oficial terminará com um jantar oferecido por Martin Candinas ao presidente da Assembleia da República e à delegação portuguesa, que irá decorrer entre as 19:30 e as 21:30 (18:30 e 20:30 de Lisboa) em Berna.