Inflação: sete em cada dez portugueses estão insastisfeitos com as medidas do Governo

Sete em cada dez portugueses estão insatisfeitos com as políticas adotadas pelo Governo para fazer face ao aumento do custo de vida e do preço da energia, acima da percentagem de todos os Estados-membros da União Europeia (UE).

De acordo com um Eurobarómetro do Parlamento Europeu (PE) apresentado esta terça-feira e que inquiriu 1.002 portugueses entre 26.376 cidadãos da UE, 70% dos inquiridos nacionais estão descontentes com as políticas que o Governo português adotou para enfrentar o aumento do custo de vida e do preço da energia, mais do que a média de todos os países da UE (65%).

Apenas 28% dos portugueses acreditam que o executivo fez o que era necessário, abaixo da média europeia (33%).

Em linha com estas opiniões, 61% dos inquiridos estão também insatisfeitos com as políticas da UE para encarar os mesmos problemas, mais do que a percentagem europeia (57%).

O Eurobarómetro foi feito durante o mês de março e as entrevistas, presenciais e por videoconferência, a cidadãos portugueses realizaram-se entre 04 e 21 desse mês.