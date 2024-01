Comissão Europeia altera publicação sobre Auschwitz após protestos da Polónia

A Polónia pediu no domingo à Comissão Europeia (CE) para alterar uma publicação nas redes sociais sobre o Holocausto, ao considerar que relaciona erradamente o campo de concentração de Auschwitz com a Polónia, e não com a Alemanha nazi.

Num vídeo divulgado sábado na plataforma X pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para assinalar Dia Internacional de Evocação do Holocausto, Leyen e outros comissários lêem os nomes de vítimas do Holocausto com o vídeo a revelar os seus locais de nascimento e morte.

Algirdas Savitzkis.



Jana Neumannova.



Tekla Bruchsaler.#WeRemember the victims murdered by the Nazis in the Holocaust and say their names out loud.



Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly.



It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/9mgGf2Wp30 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 28, 2024

Diversas vítimas estão assinaladas como “Mortas em Auschwitz, Polónia”, sem referir que este campo de extermínio foi construído e dirigido pela Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

Em mensagem na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, considerou que “quando existe referência ao campo de extermínio nazi de Auschwitz deveria ser assinalado que foi estabelecido sob ocupação alemã”. E acrescentou que “a informação divulgada pela Comissão Europeia seria clarificada”.

Na tarde de domingo, o título do foi alterado para “Auschwitz, campo de extermínio da Alemanha nazi”.

A Comissão Europeia não reagiu no imediato a esta alteração, indicou a agência noticiosa Associated Press (AP).

O presidente do parlamento polaco, Szymon Holownia, congratulou-se com a alteração ao referir: “O campo de Auchwitz foi um campo de concentração nazi estabelecido nas áreas ocupadas pela Alemanha em 1939. Esta é a única verdade”.

No sábado, um grupo de sobreviventes do Holocausto e responsáveis oficiais promoveram uma modesta cerimónia no memorial e museu de Auschwitz-Birkenau para assinalar o 79.º aniversário da libertação do campo por tropas soviéticas em 17 de janeiro de 1945.