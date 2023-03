Um rapaz de 17 anos foi atacado por um crocodilo na Austrália, numa altura em que o país atravessa fortes inundações no Território do Norte, que levaram inclusive as autoridades a ordenar a evacuação de algumas zonas.

Cerca de 700 pessoas tiveram de deixar as suas casas, segundo as autoridades locais, e foi nesse contexto que o jovem foi mordido, na parte de trás da perna.

A vítima foi transportada ao hospital e está a recuperar, tendo sofrido “uma laceração menor”.

Um político local, Chansey Paech, pediu às pessoas para se manterem alerta para os crocodilos, uma vez que, com as chuvas intensas e a consequente subida das águas, os animais estão a aproximar-se das zonas residenciais.

“Quando o rio enche, eles estão por todo o lado”, reiterou uma residente à BBC.

O Território do Norte declarou emergência para quatro áreas, à medida que o rio Victoria vai subindo. Os moradores estão a ser reencaminhados para uma estrutura de quarentena da covid-19, que permite que as crianças continuem a ir à escola.