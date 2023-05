Mais de 100 bombeiros combatem incêndio violento num prédio na Austrália

Mais de 100 bombeiros estão a combater um incêndio violento que atingiu esta quinta-feira um prédio de sete andares em Surry Hills, Sydney, na Austrália, e que está a alastrar a outros edifícios, segundo os serviços de emergência locais.

"O prédio está em risco de colapso. O fogo começou a espalhar-se para vários edifícios vizinhos, incluindo residenciais", declarou o corpo de bombeiros do estado de Nova Gales do Sul num comunicado.

As autoridades pedem à população que evitem a zona.

"Nesta fase, pensa-se que ambos os edifícios afectados estavam desocupados. As equipas da FRNSW também têm estado a apagar incêndios mais pequenos que ameaçavam propagar-se aos edifícios circundantes, incluindo apartamentos residenciais. Um bombeiro sofreu uma pequena queimadura no braço direito. Está a ser tratado pelos paramédicos no local, mas não necessitará de tratamento hospitalar", lê-se no comunicado.

SURRY HILLS | Fire and Rescue NSW continues to douse major fire in multi-storey building. Fire and Rescue NSW (FRNSW) has upgraded today's inferno in Surry Hills to a '10th alarm' status, the most severe type of fire.



