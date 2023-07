"Pedimos a todos que se abstenham de tirar conclusões": que objeto misterioso é este em Green Head?

Last friday, people in Australia reported seeing a comet/UFO in the sky which turned out to be the LVM3 rocket that launched #Chandrayaan3 . And now, the third stage of a PSLV rocket has washed ashore on the coast of Green Head, Western Australia! #ISRO pic.twitter.com/FFVwhooSyE

Um objeto desconhecido apareceu sábado em Green Head, a 250 km de Perth, na Austrália Ocidental, e especula-se que possa ser parte de um veículo espacial.

De acordo com a 7 News, apesar de o objeto ter sido encontrado no sábado, a sua existência foi comunicada às autoridades apenas no dia seguinte.

O exército está a coordenar com a polícia os esforços de identificação do objeto, reporta o WA Today. A porta-voz da polícia da Australia Ocidental afirma que as autoridades estão a trabalhar com várias agências estatais e federais para determinar a origem e a natureza do objeto em Green Head.

“Até que haja mais informações disponíveis, pedimos a todos que se abstenham de tirar conclusões. Mas, nesta fase inicial, parece que o objeto não provinha de um avião comercial", refere a porta-voz da polícia.

A agência espacial da Austrália veio entretanto dizer que este objeto pode ser parte de um lançamento espacial. “O objeto pode ser de um veículo de lançamento espacial estrangeiro e estamos em contacto com os nossos homólogos mundiais, que podem fornecer mais informações.”

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

[More in comments] pic.twitter.com/41cRuhwzZk