"Este tempo é seu, não do seu patrão": já se pode ignorar chamadas dos chefes fora do trabalho na Austrália

O “direito a desligar” - é assim que a lei australiana se refere ao novo direito dos trabalhores do país. O governo vai introduzir leis que atribuem aos funcionários a liberdade de não atender chamadas nem responder a mensagens injustificadas dos chefes fora do horário de trabalho, sem qualquer penalização.

Já os empregadores que não cumpram as regras podem ver-se a braços com uma multa. O ministro do Emprego da Austrália, Tony Burke, garantiu, em comunicado, que a maioria dos senadores já declarou apoio à nova legislação.

A lei impede, como explica o ministro, que os trabalhadores façam horas extraordinárias não remuneradas, através do direito de não permitir contactos injustificados fora do trabalho. “O que estamos simplesmente a dizer é que alguém que não está a ser pago 24 horas por dia não deve ser penalizado se não estiver online e disponível 24 horas por dia”, acrescentou esta quarta-feira o primeiro-ministro Anthony Albanese, citado pela CNN Business.

Também os Verdes, que propuseram esta regra no ano passado, falam de uma vitória para o partido. “Este tempo é seu, não do seu patrão”, escreveu o líder do partido Adam Bandt no X, relembrando que não desligar é “mau para o stress, para a saúde e para as relações”.

