Oito pessoas morreram em avalanches durante este fim de semana na Áustria. A notícia está a ser avançada pela AFP, que cita fonte da polícia local.

A polícia austríaca revelou que cinco pessoas morreram só este domingo em avalanches no oeste do país, na região do Tirol. No sábado, registaram-se três vítimas mortais, apesar dos avisos das autoridades, que pediram precaução na utilização das pistas de esqui.

As estâncias de esqui estão cheias nesta altura, uma vez que há interrupção letiva nas escolas austríacas em fevereiro. No entanto, o alerta para avalanche está no nível quatro, numa escala de cinco, depois de vários dias de intensa queda de neve e vento.