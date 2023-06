Mãe trancava filho numa jaula para cães, atirava-lhe água gelada e deixava-o ao frio. O caso que está a chocar a Áustria

Malnutrida, com a temperatura corporal cerca de 10 graus abaixo do normal (26,8ºC) e à beira da morte: foi assim encontrada uma criança de 12 anos na cidade de Krems, na Áustria, após ter sido fechada pela mãe numa jaula para cães. O caso só foi conhecido agora, mas ocorreu em novembro.

A mulher, de 32 anos, foi detida e acusada de tortura e de tentativa de homicídio do filho.

Este é o relato do porta-voz da polícia local Johann Baumschlager à AFP, que acrescenta que a mãe é ainda suspeita de molhar o filho com “água fria várias vezes ao dia, enquanto abria as janelas do apartamento durante várias horas a temperaturas negativas”.

O menino de 12 anos, assim que encontrado, foi levado para as urgências hospitalares, tendo já recuperado fisicamente, mas não “do ponto de vista psicológico”. “Ainda está de rastos”, conta a mesma fonte.

Em novembro, quando a criança foi encontrada em coma e em estado de hipotermia, tinha havido uma denúncia do pai às autoridades. A investigação, que foi aberta à data, vai prosseguir até ao final do verão.