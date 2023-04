O despiste de um autocarro de transporte escolar em Sousa, concelho de Felgueiras, distrito do Porto, provocou esta quarta-feira pelo menos nove feridos, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19:24.

De acordo com a mesma fonte, do despiste resultaram nove feridos assistidos no local, sem conseguir precisar no momento quantos são crianças ou a gravidade.

Para o acidente foram mobilizados elementos do INEM, dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e da GNR.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 20:45 encontravam-se no local 31 operacionais apoiados por 11 viaturas.