Autoeuropa suspende produção a partir de setembro e por período indefinido

A Volkswagen Autoeuropa deverá suspender a produção a partir da primeira quinzena de setembro e por um período, para já, indefinido,

devido à falta de peças de fornecedor esloveno, informou a administração da empresa num comunicado enviado aos funcionários esta segunda-feira, a que a CNN Portugal teve acesso.



"A Volkswagen Autoeuropa prevê a suspensão da produção, devido à falta de componentes. A paragem está prevista a partir da primeira quinzena de setembro e por algumas semanas. Na origem do problema está a falta de peças produzidas por um fornecedor na Eslovénia e que são essenciais à construção de motores. Este fornecedor foi severamente afetado pelas cheias que aconteceram no início de agosto", escreveu a empresa no comunicado.

A administração garante que o Grupo Volkswagen está a "trabalhar para encontrar alternativas junto de outros fornecedores para voltar a normalizar a produção nas fábricas afetadas com a maior brevidade possível".

"O grupo está igualmente a providenciar suporte técnico ao fornecedor para o reinício da produção. A direção da fábrica está a acompanhar a situação com o Grupo Volkswagen e o cenário poderá alterar-se consoante o fluxo da cadeia de abastecimento", conclui o comunicado.