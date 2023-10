Autoeuropa retoma produção normal a 23 de outubro

Costa antecipa que paragem na Autoeuropa terá efeitos negativos no PIB e exportações

A notícia que os trabalhadores da Autoeuropa aguardavam: pelo menos 100 funcionários estão de regresso com a retoma em outubro

A Autoeuropa vai retomar a produção normal a 23 de outubro, no esquema de trabalho de 19 turnos semanais. A informação foi avançada esta terça-feira aos trabalhadores, numa comunicação interna da Autoeuropa a que a CNN Portugal teve acesso.

Segundo a mensagem da direção da fábrica, a antecipação do retomar da produção normal resulta do "trabalho de normalização das cadeias de abastecimento de peças que foi levado a cabo pelas áreas de logística e da direção da Volkswagen Autoeuropa".

A direção informa ainda que os colaboradores da Volkswagen Autoeuropa que se encontram ao abrigo do regime de lay-off vão ser informados o mais brevemente possível sobre a data do seu regresso ao trabalho.

A fábrica retomara a produção a 2 de outubro, ainda que de forma parcial, depois de uma paragem iniciada a 11 de setembro, devido à falta de peças provenientes de uma fábrica da Eslovénia afetada pelas cheias que ocorreram naquele país em agosto. Foram dispensados cerca de 500 trabalhadores temporários.

O reinício da atividade estava, inicialmente, previsto para 12 de novembro.

A Autoeuropa antecipara o reinício da atividade - embora com menos turnos do que o habitual - depois de ter garantido o fornecimento de uma peça fundamental para o T-Roc, único veículo produzido na fábrica de Palmela, no distrito de Setúbal, junto de uma empresa espanhola e outra chinesa.